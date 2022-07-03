الزكاة: الاستيراد للأفراد ليس للغرض التجاري والكمية يحددها المعاين الجمركي بالمنفذ

تواصل – فريق التحرير

قالت هيئة الزكاة والجمارك، إن الاستيراد للأفراد يجب أن يكون بكمية ذات طابع شخصي وليس للغرض التجاري.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على “تويتر”، أن تحديد الكمية المسموح بدخولها يتم من قبل المعاين الجمركي بالمنفذ.

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد الأشخاص كان نصه:” السلام وعليكم ورحمة الله. أنا جايب ٦ عصير، وقام الجمرك بمصادرتهن. هل هذا صحيح”.

كانت هيئة الزكاة والضريبة والدخل أعلنت أنها تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ في جميع منافذها البرية والجوية والبحرية بما يضمن إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات، والمركبات القادمة والمغادرة، وبما يُسهم في تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق البضائع بانسيابية ومرونة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إنجاز خدماتهم الزكوية والضريبية والجمركية عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة (zatca.gov.sa)، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الهيئة لجميع المنشآت لتسهيل أداء التزاماتهم وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمات، مبينًا أنه يمكن الاستفادة أيضًا من خدمات تطبيق “زاتكا” للأجهزة الذكية الذي يحتوي على العديد من الخدمات الأساسية والفرعية في جميع مجالات عمل الهيئة.