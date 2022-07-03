الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الزكاة: الاستيراد للأفراد ليس للغرض التجاري والكمية يحددها المعاين الجمركي بالمنفذ
خدمة اليوم.. 5 خطوات لتقديم طلب ارتباط بالنظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية
“الأرصاد” يتوقع سحبًا رعدية مع رياح مثيرة للأتربة والغبار على هذه المناطق
منها القهوة بطريقة معينة.. 8 مشروبات تساهم في إنقاص الوزن بشكل مذهل
انفجار سيارة نفاثة خلال سباق مع طائرتين ووفاة قائدها (فيديو)
في أول تعليق.. مسؤول بمطار الملك خالد الدولي يكشف سبب أزمة تكدس الركاب (فيديو)

محليات

الزكاة: الاستيراد للأفراد ليس للغرض التجاري والكمية يحددها المعاين الجمركي بالمنفذ

الزكاة: الاستيراد للأفراد ليس للغرض التجاري والكمية يحددها المعاين الجمركي بالمنفذ
٠٨:٣٣:٢٦ ص، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير

قالت هيئة الزكاة والجمارك، إن الاستيراد للأفراد يجب أن يكون بكمية ذات طابع شخصي وليس للغرض التجاري.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على “تويتر”، أن تحديد الكمية المسموح بدخولها يتم من قبل المعاين الجمركي بالمنفذ.

جاء ذلك ردًا على سؤال من أحد الأشخاص كان نصه:” السلام وعليكم ورحمة الله.  أنا جايب ٦ عصير، وقام الجمرك بمصادرتهن. هل هذا صحيح”.

كانت هيئة الزكاة والضريبة والدخل أعلنت أنها تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ في جميع منافذها البرية والجوية والبحرية بما يضمن إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات، والمركبات القادمة والمغادرة، وبما يُسهم في تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق البضائع بانسيابية ومرونة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إنجاز خدماتهم الزكوية والضريبية والجمركية عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة (zatca.gov.sa)، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الهيئة لجميع المنشآت لتسهيل أداء التزاماتهم وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمات، مبينًا أنه يمكن الاستفادة أيضًا من خدمات تطبيق “زاتكا” للأجهزة الذكية الذي يحتوي على العديد من الخدمات الأساسية والفرعية في جميع مجالات عمل الهيئة.

الكلمات الدلالية:
الاستيراد الزكاة المنفذ الجمركي عيد الأضحى

مواد ذات صلة

المزيد
«مواطن» يطلق مبادرة لإعفاء المستأجرين خلال فترة الإغلاق

«مواطن» يطلق مبادرة لإعفاء المستأجرين خلال فترة الإغلاق

منذ سنتين
23 مليونًا وإيقاف 5 سنوات لمؤسسة تبيع التأشيرات الموسمية

23 مليونًا وإيقاف 5 سنوات لمؤسسة تبيع التأشيرات الموسمية

منذ 5 سنوات
ضبط مواطن يقود سيارة مسروقة على طريق الطائف – الباحة

ضبط مواطن يقود سيارة مسروقة على طريق الطائف – الباحة

منذ 7 سنوات
المتحدث باسم المصارف ينفي اختراق أجهزة الصرف الآلي بالمملكة

المتحدث باسم المصارف ينفي اختراق أجهزة الصرف الآلي بالمملكة

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *