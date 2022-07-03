الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
خدمة اليوم.. 5 خطوات لتقديم طلب ارتباط بالنظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية
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خدمة اليوم.. 5 خطوات لتقديم طلب ارتباط بالنظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية

خدمة اليوم.. 5 خطوات لتقديم طلب ارتباط بالنظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية
٠٧:٣٤:٢٥ ص، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خدمة إلكترونية توضح خطوات التقديم على الوظائف الحكومية، حيث أوضحت هيئة الحكومة الرقمية، أن هذه الخدمة الإلكترونية تتيح للجهات الحكومية تقديم طلب للارتباط بالنظام الوطني الموحد للمراسلات الحكومية “مراسلات”، وهي منصة تهدف إلى ربط أنظمة الاتصالات الإدارية في الجهات الحكومية بمنظومة واحدة، والسماح لها بالتواصل مع بعضها بسلاسة وأمان؛ لبناء منصة متكاملة لتبادل المراسلات والوثائق الإلكترونية وتتبعها بشكل يضمن تحسين الأداء والكفاءة.

* الخطوات:

1 – سجل الدخول إلى خدمة النفاذ الوطني الموحد.

2 – تفضل بتحميل الملفات اللازمة للار​تباط، ​والتحقق من الجاهزية التقنية للجهة الحكومية. ملف “1” وملف “2”.

3 – املأ نموذج الطلب وأدخل البيانات المطلوبة.​

4 – يتم استقبال الطلب ومعالجته.​

​5 – يتم توقيع الاتفاقية والانتهاء من الارتباط وتفعيل الخدمة.​

* المتطلبات:

1 – الارتباط بالشبكة الحكومية الآمنة “GSN”.

2 – جاهزية نظام الجهة الحكومية بحسب المتطلبات في مرفقات الخطوة رقم “1)”.

3 – وجود الترميز المعتمد للجهة الحكومية من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.​

* خدمة العملاء:

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم “199091”، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

الكلمات الدلالية:
تقديم طلب خدمة إلكترونية خدمة اليوم مراسلات حكومية هيئة الحكومة الرقمية

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