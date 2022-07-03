منها القهوة بطريقة معينة.. 8 مشروبات تساهم في إنقاص الوزن بشكل مذهل

تواصل- وكالات:

أوصى خبراء التغذية بعدة نصائح لإنقاص الوزن عن طريق الحمية الغذائية، وذلك بطرق بسيطة ومتوفرة لدى معظم الناس.

ووفقًا لصحيفة “تايمز أوف إنديا” Times of India، أوصى الخبراء بتناول أي من المشروبات التالية لتحقيق النتائج المرجوة في أسرع وقت:

1- ماء الكمون

يُغلى كوب من الماء مع ملعقة صغيرة من بذور الكمون لمدة 3-4 دقائق. بعد النقع طوال الليل، يتم تصفية الماء من بذور الكمون ويُفضل تناوله قبل الإفطار.

2- مياه بذور الشيا

تُنقع ملعقة صغيرة من بذور الشيا في كوب من الماء لمدة 45 دقيقة. يوصي الخبراء بتناول المشروب بعد تصفيته من البذور قبل 45 دقيقة من وجبة الغداء يوميًا.

3- القهوة

يتم تناول القهوة السوداء بدون إضافات عن طريق خلط نصف ملعقة صغيرة من البن في كوب من الماء الساخن.

يُفضل تناول مشروب القهوة نهارًا وهو بهذه الطريقة يكون مشروبا خال من السعرات الحرارية ويمنح طاقة فورية أيضًا تبعث على النشاط طوال اليوم.

4- خل التفاح

يتم مزج ملعقة واحدة صغيرة من خل التفاح في كوب واحد من الماء الدافئ ويحقق المرجو عند تكرار تناوله قبل وجبة الإفطار. يحذر الخبراء من أن خل التفاح شديد الحموضة ويؤكدون على ضرورة التأكد من تخفيف خل التفاح قبل شربه.

5- شاي بالقرفة

غلي كوب واحد من الماء مع عود قرفة بطول 2.5 سم تقريبًا. يُصفى ويُشرب وهو دافئ. يمكن أيضًا إضافة قليل من الفلفل الأسود وبضع قطرات من الليمون إلى المشروب متعدد الفوائد.

6- ماء الليمون

يشتهر ماء الليمون بخصائصه في التخلص من الدهون. من الأفضل شرب ماء الليمون على معدة فارغة في الصباح مع إضافة بضع قطرات من العسل إليه.

7- ماء الزنجبيل

يتم تقطيع حوالي 5 سم من جذر الزنجبيل. ثم تُغلى قطع الزنجبيل لمدة 4 دقائق في كوب من الماء. يصفى الماء المغلي من قطع الزنجبيل ويُشرب مرة واحدة كل يوم.

8- شاي أخضر

أخيرًا وليس آخرًا، ينصح الخبراء بتناول مشروب الشاي الأخضر مضافًا إليه بضع قطرات من عسل النحل والليمون لتحقيق نتائج سريعة وللحصول على فوائد متعددة.