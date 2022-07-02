«الأوقاف» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
رئيس قسم – إدارة البيانات.
المؤهلات والخبرات:
الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس علوم الحاسب او في تخصص مشابه.
ماجستير في إدارة البيانات / إدارة المعلومات. (مفضل)
شهادة احترافية في إدارة البيانات أو خصوصية البيانات.
خبرة 7+ اجمالي الخبرة في نفس المجال، حوكمة البيانات / إدارة البيانات / مراجع تكنولوجيا المعلومات / الالتزام بتكنولوجيا المعلومات / حوكمة تكنولوجيا المعلومات / إدارة المخاطر في التكنولوجيا.
طريقة التقديم :
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).