الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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«الأوقاف» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
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«الأوقاف» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«الأوقاف» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
٠٢:٢٩:١٣ ص، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

رئيس قسم – إدارة البيانات.

المؤهلات والخبرات:

الحد الأدنى للدرجة العلمية –  بكالوريوس  علوم الحاسب او في تخصص مشابه.

ماجستير في إدارة البيانات / إدارة المعلومات.  (مفضل)

شهادة احترافية في إدارة البيانات أو خصوصية البيانات.

خبرة 7+ اجمالي الخبرة في نفس المجال، حوكمة البيانات / إدارة البيانات / مراجع تكنولوجيا المعلومات / الالتزام بتكنولوجيا المعلومات / حوكمة تكنولوجيا المعلومات / إدارة المخاطر في التكنولوجيا.

طريقة التقديم :

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).

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السعودية فرصة عمل هيئة الأوقاف وظائف شاغرة

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