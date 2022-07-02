رصد زلزال في الخليج العربي قبالة سواحل سلطنة عمان

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أعلن مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس في سلطنة عمان، عن رصد زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر في الخليج العربي، الساعة 11:29 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي.

وأوضح مركز رصد الزلازل، في تغريدة عبر “تويتر”، أنه تم رصد الزلزال قبالة سواحل سلطنة عمان وتحديداً على بعد 94 كم من مدينة خصب العمانية، وبعمق 10 كم.

وفي وقت سابق من صباح يوم أمس السبت أفاد مركز رصد الزلازل بجامعة السلطان قابوس عبر حسابه الرسمي على تويتر بوقوع زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر في الخليج العربي في تمام الساعة 1:32 من صباح السبت.