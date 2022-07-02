مدينة خليجية الأولى عالميًا في عدد المليارديرات

تواصل- وكالات:

تصدّرت مدينة الكويت المركز الأول بين 3 مدن عالمية كصاحبة أكبر عدد لأصحاب المليارات في العالم.

ووفقاً لما نقلته “غلوبل فاينانس” عن تقرير لمؤسسة “ألتراتا” المعنية برصد أصحاب الثروات، فإن مدينة الكويت يوجد بها ملياردير واحد لكل 33.09 ألف من السكان.

وأضاف التقرير أن “الكويت”، تلتها مدينة سان فرانسيسكو بملياردير لكل 56.209 ألف من السكان وحلت هونغ كونغ في المرتبة الثالثة بملياردير لكل 59.516 ألف ساكن.

واستناداً إلى كونها منطقة حضرية (عاصمة)، تعتبر الكويت المدينة الأعلى تصنيفاً من حيث عدد المليارديرات.

وأظهر التقرير أن أمريكا الشمالية لا تزال تحتل المرتبة الأولى في العالم من حيث عدد أصحاب المليارات الذي بلغ عام 2021 ما مجموعه 1035 مليارديراً بزيادة 5.6 في المئة عن 2020.