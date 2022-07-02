جامعة الملك فهد للبترول تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبر حسابها على موقع التوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

خريج مساعد في نظم المعلومات وإدارة العمليات.

المؤهلات والخبرات:

– درجة البكالوريوس من جامعة مرموقة في المجال ذي الصلة.

– درجة البكالوريوس بدوام كامل مع درجات جيدة جدًا.

– معادلة الشهادة إذا تم الحصول عليها من خارج المملكة.

– تعليمات خاصة للمتقدمين.

– لغة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هي اللغة الإنجليزية

– إعلان الوظيفة هذا للمواطنين فقط.

طريقة التقديم :

أوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع التوظيف “ليكندإن” وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).