جامعة الملك فهد للبترول تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، عبر حسابها على موقع التوظيف “لينكدإن” عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في عددٍ من التخصصات للعمل في الرياض، وذلك وفقا للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
خريج مساعد في نظم المعلومات وإدارة العمليات.
المؤهلات والخبرات:
– درجة البكالوريوس من جامعة مرموقة في المجال ذي الصلة.
– درجة البكالوريوس بدوام كامل مع درجات جيدة جدًا.
– معادلة الشهادة إذا تم الحصول عليها من خارج المملكة.
– تعليمات خاصة للمتقدمين.
– لغة التدريس في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن هي اللغة الإنجليزية
– إعلان الوظيفة هذا للمواطنين فقط.
طريقة التقديم :
أوضحت الجامعة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع التوظيف “ليكندإن” وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي (اضغط هنا).