الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٣ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد 4 ذي الحجة

مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد 4 ذي الحجة
٠٢:٤٢:٠٥ ص، الأحد، ٤ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٣ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 4 ذي الحجة 1443هـ، هجرية الموافق 3 يوليو 2022م.

 

○ موعد أذان الفجر

مكة – 4:16

المدينة – 4:07

الرياض – 3:38

 

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:26

الرياض – 11:58

 

○ موعد أذان العصر

 

مكة – 3:44

المدينة – 3:47

الرياض – 3:20

 

○ موعد أذان المغرب

 

مكة – 7:08

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

 

○ موعد أذان العشاء

مكة – 8:38

المدينة –  8:45

الرياض – 8:17

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:18 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:06 بمشيئة الله.

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