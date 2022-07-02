مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد 4 ذي الحجة
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 4 ذي الحجة 1443هـ، هجرية الموافق 3 يوليو 2022م.
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:16
المدينة – 4:07
الرياض – 3:38
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:25
المدينة – 12:26
الرياض – 11:58
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:44
المدينة – 3:47
الرياض – 3:20
○ موعد أذان المغرب
مكة – 7:08
المدينة – 7:15
الرياض – 6:47
○ موعد أذان العشاء
مكة – 8:38
المدينة – 8:45
الرياض – 8:17
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر هي مدينة الدمام، ويؤذن للفجر في تمام الساعة 3:18 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء الساعة 9:06 بمشيئة الله.