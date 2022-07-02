السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
الكويت تلغي تصاريح عشرات الصحف الإلكترونية.. تعرف على السبب
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دولي

الكويت تلغي تصاريح عشرات الصحف الإلكترونية.. تعرف على السبب

الكويت تلغي تصاريح عشرات الصحف الإلكترونية.. تعرف على السبب
١١:٢٢:٠٧ م، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت وزارة الإعلام الكويتية، إلغاء تراخيص 50 صحيفة إلكترونية، لمخالفتها أحكام قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني في البلاد.

وأصدرت الوزارة قرارها بحق الصحف الـ 50 لارتكابها مخالفات عدة، منها استغلال بعضها التراخيص بتأجيرها أو بيعها والتنازل عنها دون موافقة الوزارة، وهو ما يعد مخالفة لقانون الإعلام، بحسب صحيفة “القبس”.

كما شملت المخالفات عدم مباشرة بعض هذه الصحف لنشاطها، فيما انتهت مدة ترخيص البعض ولم تطلب التجديد من الوزارة.

الكلمات الدلالية:
الكويت تراخيص صحافة إلكترونية صحف إلكترونية

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