السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
فريق إنجاد: بدأنا عمليات البحث عن مفقود «مكة المكرمة»
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محليات

فريق إنجاد: بدأنا عمليات البحث عن مفقود «مكة المكرمة»

فريق إنجاد: بدأنا عمليات البحث عن مفقود «مكة المكرمة»
١٠:٤٨:٥٣ م، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عن تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن مفقود بالقرب من ظلم التابعة لمكة المكرمة.

وكشف الفريق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”؛ أن المفقود يستقل مركبة من نوع ددسن م2014 اللون أبيض.

كما توجه الفريق بالدعاء والابتهال إلى الله أن يحفظ المفقود؛ وأن يكتب أجر الإخوة المشاركين؛ مؤكدين أن أبطال الفريق يستعدون الآن للمشاركة في البحث عنه، نسأل الله له السلامة.

ويضم فريق إنجاد للبحث والإنقاذ مختصين ومتمرسين من شباب المملكة في فريق تطوعي رائد (إنجاد) معتمد لدى الدفاع المدني.

(خدمة البحث عن المفقودين)    0507-911-999

الكلمات الدلالية:
فريق إنجاد فريق تطوعي مفقود مكة منطقة ظلم

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