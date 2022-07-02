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«الذي خلق فسوّى».. سمكة سوداء تتحول بلا لون عندما تخرج من الماء (فيديو)
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«الذي خلق فسوّى».. سمكة سوداء تتحول بلا لون عندما تخرج من الماء (فيديو)

«الذي خلق فسوّى».. سمكة سوداء تتحول بلا لون عندما تخرج من الماء (فيديو)
١٠:٢٨:٠٥ م، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

حقا تبارك الله أحسن الخالقين، والذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى، حيث كشف عن سمكة سوداء شديدة السواد، وبمجرد أن تخرج من الماء تتحول بلا لون.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أخرج أحد الأشخاص هذه السمكة العجيبة من حوض به ماء والتي كانت لتوها شديدة السواد، لتتحول في ثوان معدودة إلى كائن حي شفاف بلا لون.

وجاءت تعليقات رواد التواصل على هذا الفيديو بالتسبيح والتكبير على قدرة الله وخلقه سبحانه وتعالى، حيث علق أحدهم تاليا الآية الكريمة : (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه)، وقال آخر: (فتبارك الله أحسن الخالقين).

الكلمات الدلالية:
أحسن الخالقين بلا لون سمكة عجيبة كائن حي

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