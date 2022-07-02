إلغاء 3600 رحلة جوية في أمريكا خلال 24 ساعة.. ما الأمر؟

تواصل- فريق التحرير:

بسبب النقص في طواقم شركات الطيران، ألغت الولايات الأمريكية المتحدة مئات الرحلات الجوية.

وبحسب موقع «فلايتاوار» الإلكتروني المتخصص في تتبع حركة الرحلات الجوية ألغيت ظهر اليوم نحو 600 رحلة فيما تأخرت أكثر من 2100.

وأضاف أن الوضع كان أكثر سوءاً أمس، حيث ألغيت 3060 رحلة وتأخير نحو ثمانية آلاف أخرى.

وأصبحت هذه المشكلات تعترض المسافرين الأمريكيين بشكل متزايد، حيث تعمل شركات الطيران الأمريكية بعديد طواقم أقل بنسبة 15 في المئة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.

فيما تؤكد شركات الطيران أنها تعمل على إيجاد حل للمشكلة، وتعزز حملاتها لتوظيف طيارين وأفراد طواقم.

يأتي هذا في الوقت الذي يتحدث فيه خبراء القطاع عن عوامل خارجية أخرى تفاقم الأوضاع، خصوصاً على صعيد المناخ والجائحة.