تسلية ومنفعة في آنٍ واحد .. نصائح للوالدين للتعامل مع الأبناء في الإجازة

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نصحت سارة البابطين الأخصائية النفسية والحاصلة على ماجستير في علم النفس، الوالدين بأهمية استغلال الإجازة لتعليم الأبناء شيئا نافعا بالإضافة إلى التسلية والمرح، لتعود الإجازة عليهم بالنفع والفائدة.

وقالت البابطين، في تغريدة عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “ابدأ بمساعدة أبنائك بملء أوقاتهم بما يعود لهم بالتسلية والنفع في آن واحد من خلال التالي:

1- أشركهم بالأنشطة في النوادي والمراكز الصيفية.

2- اقضِ معهم بعض الوقت بالخروج للتنزه أو اللعب سويًا.

3- ساعدهم في تحقيق هدف في هذا الوقت مثل قراءة كتاب مفيد وتعلم مهارات جديدة.