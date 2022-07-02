السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
8 مواقع لبيع الأضاحي بالرياض عبر خدمة الحجز الإلكتروني
«الذي خلق فسوّى».. سمكة سوداء تتحول بلا لون عندما تخرج من الماء (فيديو)
إلغاء 3600 رحلة جوية في أمريكا خلال 24 ساعة.. ما الأمر؟
تسلية ومنفعة في آنٍ واحد .. نصائح للوالدين للتعامل مع الأبناء في الإجازة
بمجرد دخوله لمكة المكرمة.. عراقي يرصد الأمن والأمان بالمملكة (فيديو)
ارتفاع حصيلة الضحايا في معارك قرب أوديسا الأوكرانية

الفيديو

بمجرد دخوله لمكة المكرمة.. عراقي يرصد الأمن والأمان بالمملكة (فيديو)

بمجرد دخوله لمكة المكرمة.. عراقي يرصد الأمن والأمان بالمملكة (فيديو)
٠٩:٤٥:١٧ م، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل ـ فريق التحرير:

رصد مواطن من العراق حالة الأمن والأمان التي تعيشها المملكة بفضل من الله، وذلك بمجرد دخوله إلى مكة المكرمة حاجا وملبيا.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تحدث الحاج العراقي بطلاقة عن مظاهر الأمن والأمان في المملكة؛ ضاربا المثل بمشاهدة قطة تمددت في إحدى الحدائق تنعم بهذا الهدوء النفسي الموجود بأرض الله المحرمة.

وقبل أيام وبدموع الفرح وبمشاعر إيمانية جياشة، لم يتمالك الحجاج حبس دموعهم بعد أن خطت أقدامهم أرض مكة المكرمة، معتبرين أنهم حققوا حلمهم العزيز، سائلين المولى عز وجل أن يتكرر أعواما عديدة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات أن يكون عمر الحاج أقـل من 65 عامًا بالميلادي بحيث يكون تاريخ الميلاد من 1-7-1957م وما بعد، ونتيجة سلبية.

الكلمات الدلالية:
الأمن والأمان بيت الله مكة المكرمة هدوء نفسي

مواد ذات صلة

المزيد
شاهد.. أمطار وثلوج على «وادي قاوة» بالطائف

شاهد.. أمطار وثلوج على «وادي قاوة» بالطائف

منذ 4 سنوات
شاهد.. انفجار إطار شاحنة يطيح بميكانيكي في الهواء

شاهد.. انفجار إطار شاحنة يطيح بميكانيكي في الهواء

منذ 6 سنوات
«الصحة» تكشف مفاجأة غير متوقعة عن «مرضى الطوارئ» بالمستشفيات

«الصحة» تكشف مفاجأة غير متوقعة عن «مرضى الطوارئ» بالمستشفيات

منذ 3 سنوات
رقص وغناء في حفل لتكريم الشهداء بالطائف (فيديو)

رقص وغناء في حفل لتكريم الشهداء بالطائف (فيديو)

منذ 4 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *