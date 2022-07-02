بمجرد دخوله لمكة المكرمة.. عراقي يرصد الأمن والأمان بالمملكة (فيديو)

تواصل ـ فريق التحرير:

رصد مواطن من العراق حالة الأمن والأمان التي تعيشها المملكة بفضل من الله، وذلك بمجرد دخوله إلى مكة المكرمة حاجا وملبيا.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ تحدث الحاج العراقي بطلاقة عن مظاهر الأمن والأمان في المملكة؛ ضاربا المثل بمشاهدة قطة تمددت في إحدى الحدائق تنعم بهذا الهدوء النفسي الموجود بأرض الله المحرمة.

وقبل أيام وبدموع الفرح وبمشاعر إيمانية جياشة، لم يتمالك الحجاج حبس دموعهم بعد أن خطت أقدامهم أرض مكة المكرمة، معتبرين أنهم حققوا حلمهم العزيز، سائلين المولى عز وجل أن يتكرر أعواما عديدة.

ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لتسهيل الإجراءات أن يكون عمر الحاج أقـل من 65 عامًا بالميلادي بحيث يكون تاريخ الميلاد من 1-7-1957م وما بعد، ونتيجة سلبية.