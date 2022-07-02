إنقاذ حاج إيراني من ذبحة صدرية حادة أثناء توجهه إلى الحرم المكي

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تمكن فريق طبي، من إنقاذ حياة حاج إيراني في العقد السادس من عمره، بعد إصابته بذبحة صدرية حادة داهمته خلال توجهه إلى الحرم المكي الشريف لأداء الصلاة.

وحسب- عكاظ- فقد استقبلت طوارئ مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة حالة الحاج الذي كان يعاني من ألم حاد في الصدر.

وقام الفريق الطبي في مركز القلب بعمل قسطرة تشخيصية عاجلة، مع فحوصات كاملة، وأشعة مقطعية أظهرت نتائجها وجود انسداد أكثر من شريانين في القلب سببت له ذبحة صدرية حادة.

وقرر الفريق الطبي إجراء عملية قلب مفتوح، إلا أن المريض رفض هذا الإجراء، وبعد التشاور مع طبيب حملته للحج تقرر تركيب دعامات للشرايين المتضررة، وتماثل المريض للشفاء وهو حالياً يتمتع بصحة جيدة، وبصدد الخروج والانضمام إلى حملته لإكمال نسكه.