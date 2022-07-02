السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
جمعية البر في هروب تنفذ مشروعات اجتماعية خلال الـ6 أشهر الماضية
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جمعية البر في هروب تنفذ مشروعات اجتماعية خلال الـ6 أشهر الماضية

جمعية البر في هروب تنفذ مشروعات اجتماعية خلال الـ6 أشهر الماضية
٠٥:١١:٥٨ م، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس:

نفذت جمعية البر الخيرية بمحافظة هروب بمنطقة جازان عددًا من المشروعات والبرامج النوعية الخاصة بكفالة الأيتام والأسر المحتاجة وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى ، وذلك خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي 2022م، بتكلفة بلغت نحو 1,881,000 ريالًا ، واستفاد منها 2462 مستفيدًا .

وشملت المشروعات توزيع 3862 سلة غدائية بتكلفة 772,400 ريال، وكفالة 212 يتيمًا بتكلفة 252,900 ريال، وتقديم مساعدات طارئة بقيمة 13,500 ريال، ومساعدة أسر السجناء بقيمة 38,200 ريال، وكذلك مساعدة 9 مستفيدين من كبار السن بتكلفة 13,000 ريال، ومشروع زكاة المال بتكلفة 331,000 ريال واستفادت منه 406 أسر، وكذلك مشروع كفالة الأسر بتكلفة 340,000 واستفادت منه 108 أسر، إلى جانب مشروع الرعاية الصحية للمحتاجين من المرضى بدعم من منصة إحسان واستفاد منه 20 مريضًا بتكلفة 120,000 ريال .

من جهة أخرى شرعت الجمعية في تنفيذ مشروعاتها الخيرية المتزامنة مع عيد الأضحى المبارك، حيث أودعت الجمعية مبلغ 157,000 ريال في حسابات مستفيديها ضمن مشروع كسوة العيد.

الكلمات الدلالية:
تبرعات جمعية البر مسروعات اجتماعية وصول

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