لحملة كافة المؤهلات.. الهيئة الملكية للجبيل وينبع تعلن حاجتها لموظفين

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أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع (برنامج التأهيل والإحلال)، عن توفر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة لحملة كافة المؤهلات مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل والمسميات التالية:

الوظائف الشاغرة:

فني صيانة

المؤهلات والخبرة

1-لديه القدرة على إصلاح الاعطال الإلكترونية والتعامل معها وإجراء الفحص والتحقق من حالة المعدات وتقييمها.

2- اجادة اللغة انجليزية (تحـدثاً / وكتابةً).

3- يجب أن تكون لديه خبرة لا تقل عن (5) سنوات كفني صيانة الكترونيات يفضل منها (2) سنتين في مجال معدات المطابخ كالفنادق أو المستشفيات.

4 دبلوم في مجال زي صلة

2.مشغل نظام إدارة المبنى

المؤهلات والخبرة

دبلوم في مجال زي صلة

التخصص قوى كهربائية

3.عامل

المؤهلات والخبرة

المؤهل العلمي إبتدائي

سنوات الخبرة : 0

4.حرفي

المؤهلات والخبرة

حرفيون (عامل بناء / نجار / عامل لحام / عامل طلاء ) يجب أن تكون لديه مهارات أساسية مختبرة أو خبرة كعامل بناء أو نجار أو عامل لحام أو عامل طلاء.

5.مشغل معدات

وصف الوظيفة

يجب أن تكون لديه مهارات أساسية مختبرة أو خبرة في مجال تشغيل نوع واحد كحد أدنى من الشاحنات العامة أو المعدات الأخرى .

التقديم:

– للاطلاع على الوصف الوظيفي والتقديم عبر بوابة التوظيف:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )