سُنة يغفل عنها كثير من الناس عند «مقام إبراهيم»

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، سنة يغفل عنها كثير من الناس عند مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول الشيخ الخثلان: “واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى”، متابعا:” لما أراد أن يصلي خلف المقام قرأ الآية، وهذه من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس، وهي قراءة الآية”.

ويضيف الشيخ خلال الفيديو: فبعد الفراغ من الطواف، وقبل أن يصلي ركعتي الطواف، يقرأ الآية: “واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى”، فهذه سنة ويغفل عنها كثير من الناس.