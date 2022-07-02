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سُنة يغفل عنها كثير من الناس عند «مقام إبراهيم»

سُنة يغفل عنها كثير من الناس عند «مقام إبراهيم»
٠٣:٣١:٠٣ م، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، سنة يغفل عنها كثير من الناس عند مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام.

وفي فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يقول الشيخ الخثلان: “واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى”، متابعا:” لما أراد أن يصلي خلف المقام قرأ الآية، وهذه من السنن التي يغفل عنها كثير من الناس، وهي قراءة الآية”.

ويضيف الشيخ خلال الفيديو: فبعد الفراغ من الطواف، وقبل أن يصلي ركعتي الطواف، يقرأ الآية: “واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى”، فهذه سنة ويغفل عنها كثير من الناس.

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الحج الخثلان الشيخ الخثلان جامعة الإمام سنة سنن متروكة مقام إبراهيم

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