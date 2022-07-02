السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
إنقاذ حاج إيراني من ذبحة صدرية حادة أثناء توجهه إلى الحرم المكي
مسجد الحديبية.. ذاكرة الإسلام في البلد الحرام (صور)
سبحان الخالق.. فيديو مذهل لقنفذ يلتهم عقربا
جمعية البر في هروب تنفذ مشروعات اجتماعية خلال الـ6 أشهر الماضية
مشاهد حية لانشطار سفينة نصفين في عرض البحر ومحاولة إنقاذ طاقمها
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

ترند وسوشيال ميديا

هروب سكان في الإمارات من منازلهم إلى الشوارع بسبب الزلزال (فيديو)

هروب سكان في الإمارات من منازلهم إلى الشوارع بسبب الزلزال (فيديو)
٠٣:٢٩:١٩ م، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق ” زلزال الامارات” الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بعد أن المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، تسجيل ثلاث هزات أرضية في ساعتين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة هروب بعض السكان إلى خارج منازلهم في الشارع، تخوفًا من حدوث انهيارات للمباني.

وسجل المركز الوطني الإماراتي للأرصاد وقوع عدة زلازل في جنوب إيران مساء الجمعة وفجر السبت، والتي تراوحت درجاتها بين 4.1 إلى 6.3 درجات على مقياس ريختر، في حين أعلنت إيران مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقدرت وسائل إعلام إيرانية قوة الزلزال بـ 6.1 ، في حين قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن شدته 6.0 على مقياس ريختر. وقالت إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. وتقع إيران على تقاطع خطوط الصدوع الجيولوجية الرئيسية، وعانت البلاد من عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.

وأشار المركز في الإمارات عبر تغريدات على حسابه في “تويتر”، إلى أن “الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير”.

وأوضح أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت حدوث آخر زلزال جنوبي إيران السبت الساعة 03:24 فجرا وفق التوقيت المحلي للإمارات، والذي بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر.

الكلمات الدلالية:
ايران زلزال الامارات هروب السكان هزة ارضية

مواد ذات صلة

المزيد
#يوم_الجمعة يتصدر الترند والمغردون يتفاعلون

#يوم_الجمعة يتصدر الترند والمغردون يتفاعلون

منذ 4 أشهر
هاشتاق القوات الجوية الملكية يتصدر الترند: صقور الجو

هاشتاق القوات الجوية الملكية يتصدر الترند: صقور الجو

منذ 3 أشهر
ولي العهد: معركتنا ضد الفساد لا تتسامح مع أي متجاوز حتى وإن سرق 100 دولار

ولي العهد: معركتنا ضد الفساد لا تتسامح مع أي متجاوز حتى وإن سرق 100 دولار

منذ 4 أشهر
بين مؤيد لوجودها ومتذمر.. صورة لـ«عصا» في اليوم الأول لاستقبال الطلاب تشعل «تويتر»

بين مؤيد لوجودها ومتذمر.. صورة لـ«عصا» في اليوم الأول لاستقبال الطلاب تشعل «تويتر»

منذ 5 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *