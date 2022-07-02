هروب سكان في الإمارات من منازلهم إلى الشوارع بسبب الزلزال (فيديو)

تواصل- فريق التحرير:

تصدر هاشتاق ” زلزال الامارات” الترند عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بعد أن المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، تسجيل ثلاث هزات أرضية في ساعتين.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يوثق لحظة هروب بعض السكان إلى خارج منازلهم في الشارع، تخوفًا من حدوث انهيارات للمباني.

وسجل المركز الوطني الإماراتي للأرصاد وقوع عدة زلازل في جنوب إيران مساء الجمعة وفجر السبت، والتي تراوحت درجاتها بين 4.1 إلى 6.3 درجات على مقياس ريختر، في حين أعلنت إيران مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل.

وقدرت وسائل إعلام إيرانية قوة الزلزال بـ 6.1 ، في حين قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن شدته 6.0 على مقياس ريختر. وقالت إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات. وتقع إيران على تقاطع خطوط الصدوع الجيولوجية الرئيسية، وعانت البلاد من عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.

وأشار المركز في الإمارات عبر تغريدات على حسابه في “تويتر”، إلى أن “الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الدولة وليس له تأثير”.

وأوضح أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت حدوث آخر زلزال جنوبي إيران السبت الساعة 03:24 فجرا وفق التوقيت المحلي للإمارات، والذي بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر.