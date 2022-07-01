“المرور” إصابات في حادث تصادم بين عدد من المركبات في طريق جدة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن مرور منطقة الرياض، باشر حادث تصادم بين عدد من المركبات في طريق جدة باتجاه الشرق.

وأوضح أن حادث التصادم أسفر عن 5 إصابات متوسطة وتلفيات، وجارٍ استكمال إجراءات التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث.

وأوضح مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حدوث تلفيات وإصابات خفيفة ومتوسطة في حادث مروري بين مجموعة من السيارات في الرياض.

وفي وقت سابق، أعلنت الإدارة العامة للمرور أن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية، محذرة من تعمد البعض تعريض أنفسهم والآخرين لخطر الحوادث المرورية، وذلك بسبب السرعة بين المركبات والتي تؤدي إلى إرباك مستخدمي الطريق وقائدي المركبات.

وأوضحت أن المراوغة بسرعة بين المركبات يترتب عليها حدوث 4 كوارث، وهي:

1 – مخالفة الأنظمة المرورية.

2 – زيادة صعوبة التحكم في المركبة.

3 – رفع نسبة وقوع الحوادث المرورية.

4 – تعرض سلامة مستخدمي الطرق للخطر.