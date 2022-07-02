السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠٢ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الفجر بالحرمين الشريفين
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مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الفجر بالحرمين الشريفين

مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الفجر بالحرمين الشريفين
٠٣:١٣:٤٤ ص، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 3 ذي الحجة 1443هـ، الموافق 2يوليو 2022م.

 

– موعد أذان الفجر

مكة – 4:15

المدينة – 4:06

الرياض – 3:37

– موعد أذان الظهر

مكة – 12:25

المدينة – 12:26

الرياض – 11:57

– موعد أذان العصر

مكة – 3:43

المدينة – 3:47

الرياض – 3:19

– موعد أذان المغرب

مكة – 7:07

المدينة – 7:15

الرياض – 6:47

– موعد أذان العشاء

مكة – 8:37

المدينة – 8:45

الرياض – 8:17

يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله، هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر بالدمام في تمام الساعة 3:17 دقيقة.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في منطقة تبوك -بمشيئة الله- الساعة 9:05.

الكلمات الدلالية:
المدينة المملكة مكة مواقيت الصلاة

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