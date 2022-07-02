مواقيت الصلاة بجميع مناطق المملكة.. وموعد أذان الفجر بالحرمين الشريفين
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم السبت 3 ذي الحجة 1443هـ، الموافق 2يوليو 2022م.
– موعد أذان الفجر
مكة – 4:15
المدينة – 4:06
الرياض – 3:37
– موعد أذان الظهر
مكة – 12:25
المدينة – 12:26
الرياض – 11:57
– موعد أذان العصر
مكة – 3:43
المدينة – 3:47
الرياض – 3:19
– موعد أذان المغرب
مكة – 7:07
المدينة – 7:15
الرياض – 6:47
– موعد أذان العشاء
مكة – 8:37
المدينة – 8:45
الرياض – 8:17
يذكر أن أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله، هي مدينة الدمام ويؤذن للفجر بالدمام في تمام الساعة 3:17 دقيقة.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في منطقة تبوك -بمشيئة الله- الساعة 9:05.