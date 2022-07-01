“الأرصاد” يوضح درجات الحرارة المتوقعة على مكة والمشاعر المقدسة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومعظم مناطق المملكة.

وأوضح المختص في الطقس عقيل العقيل، أن درجات الحرارة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة قد تصل إلى منتصف الـ 40 درجة مئوية.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن الأجزاء الشرقية من منطقة الرياض، والطرق الرابطة ما بين الرياض والمنطقة الشرقية، ويشمل ذلك القطاع الشرقي والشمال الشرقي من المملكة، تتعرض اليوم -بمشيئة الله- إلى نشاط الرياح الشمالية المثيرة للأتربة والغبار.

وأشار إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة، وأنه تم رصد درجة حرارة وصلت أمس في الإحساء إلى 49 درجة مئوية كعظمى في الظل، وفي الدمام 48 درجة مئوية، أما في مشعر منى فكانت درجات الحرارة 45 درجة، كذلك الحال في عرفات.

وعن أعلى المناطق التي من المتوقع أن تسجل أعلى درجات حرارة هذا الأسبوع، لفت إلى أنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة عالية على القطاع الشرقي من المملكة، في حفر الباطن والقيصومة والنعيرية والإحساء الهفوف بشكل عام، بالإضافة إلى منطقة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة حيث تصل درجات الحرارة إلى منتصف الـ 40 درجة مئوية، وحتى بداية الـ 40 درجة.

ولفت إلى أنه بالمجمل فإن نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار، قد يصل مستوى الرؤية فيها إلى أقل من خمسة آلف متر أو أربعة آلاف متر، ولن يكون هناك عواصف رملية وهذه من طبيعة فصل الصيف ألا يشهد عواصف رملية كبيرة وواسعة النطاق، مشيرًا إلى أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مرتفعات جازان الشرقية، ومنطقة عسير، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الباحة، أما مرتفعات مكة فتكون الأجواء غائمة جزئيًا مع تساقط قطرات بسيطة من المطر.

وأكد أن يلفت إلى موسم الغبرة خاصة بمنطقة جازان والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ما بين جازن وحتى مكة المكرمة، وأنه من المتوقع أن تتعرض هذه الطرق في وقت الظهيرة إلى “السافي”، لذا على الجميع توخي الحذر.