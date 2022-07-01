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“الغنيمان”: هذا هو المستقبل الحقيقي الذي يجب على الإنسان أن يعمل له

“الغنيمان”: هذا هو المستقبل الحقيقي الذي يجب على الإنسان أن يعمل له
٠٢:٠٥:٢٩ ص، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

تحدث العلامة عبدالله الغنيمان، عن المستقبل الحقيقي للإنسان وكيف أن الله خلقه وسخر له ما في السموات والأرض، وأخبره بجزاءه وأن المآل إما الى جنة أو إلى نار.

وشدد الغنيمان على ضرورة أن يهتم الإنسان بعمله ومستقبله الحقيقي، الذي هو في الآخرة وليس الحياة الدنيا، فسريعا ما سيذهب ويترك ما خول له في الدنيا، ويذهب إلى ملاقاة ربه حيث النعيم المقيم أو الجحيم، لافتا أنه في منازل القبور إن كان قدم خيرا فسيلاقى الخير والبشارة والطمأنينة ويوسع له في قبره ويبشر بنعيم الجنة، وإن كان شرًا تم توبيخه و ضيق عليه فتختلف أضلاعه.

 

الكلمات الدلالية:
الاسلام التوحيد المستقبل الحقيقي عبدالله الغنيمان

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