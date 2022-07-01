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برواتب وبدلات.. فتح التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطار الحرمين

فرص

برواتب وبدلات.. فتح التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطار الحرمين

برواتب وبدلات.. فتح التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطار الحرمين
٠١:٣٦:٠٠ ص، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب”، عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتأهيل، ” فني اتصالات وإشارات” والعمل في شركة “إكس رايل” إحدى شركات الصيانة في قطار الحرمين السريع على النحو التالي:

* شروط القبول:

1 – أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

2 – أن يحمل رخصة قيادة سارية.

3 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

4 – إجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

5 – أن يكون عمر المتقدم من (21 إلى 25) سنة.

6 – إجادة اللغة الإنجليزية (المستوى 3.5 فأعلى في شهادة IELTS) أو ما يعادلها.

7 – حاصل على شهادة دبلوم (الكلية المتوسطة) في التقنية الكهربائية بمعدل (3.5 من 5) فأعلى.

* المزايا:

1 – تأمين طبي.

2 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

3 – 4,000 ريال مكافأة شهرية أثناء فترة التدريب.

4 – الراتب الشهري بعد إجتياز البرنامج يصل إلى (7,500) ريال شهريًا.

5 – مدة الدراسة سنة “مبتدئة بالتوظيف”، منتهية بالتوظيف في شركة “إكس رايل”.

* طريقة التقديم:

– بدأ التقديم من الثلاثاء 1443/11/22هـ (الموافق 2022/6/21م) عن طريق الرابط التالي: ( اضغط هنا ) وينتهي اليوم السبت الموافق 1443/12/3هـ (الموافق 2022/7/2م).

تفاصيل أكثر: ( اضغط هنا ).

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التوظيف برنامج التدريب فرص عمل قطار الحرمين

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