برواتب وبدلات.. فتح التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطار الحرمين

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أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب”، عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتأهيل، ” فني اتصالات وإشارات” والعمل في شركة “إكس رايل” إحدى شركات الصيانة في قطار الحرمين السريع على النحو التالي:

* شروط القبول:

1 – أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.

2 – أن يحمل رخصة قيادة سارية.

3 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

4 – إجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.

5 – أن يكون عمر المتقدم من (21 إلى 25) سنة.

6 – إجادة اللغة الإنجليزية (المستوى 3.5 فأعلى في شهادة IELTS) أو ما يعادلها.

7 – حاصل على شهادة دبلوم (الكلية المتوسطة) في التقنية الكهربائية بمعدل (3.5 من 5) فأعلى.

* المزايا:

1 – تأمين طبي.

2 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.

3 – 4,000 ريال مكافأة شهرية أثناء فترة التدريب.

4 – الراتب الشهري بعد إجتياز البرنامج يصل إلى (7,500) ريال شهريًا.

5 – مدة الدراسة سنة “مبتدئة بالتوظيف”، منتهية بالتوظيف في شركة “إكس رايل”.

* طريقة التقديم:

– بدأ التقديم من الثلاثاء 1443/11/22هـ (الموافق 2022/6/21م) عن طريق الرابط التالي: ( اضغط هنا ) وينتهي اليوم السبت الموافق 1443/12/3هـ (الموافق 2022/7/2م).

تفاصيل أكثر: ( اضغط هنا ).