برواتب وبدلات.. فتح التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف في قطار الحرمين
تواصل – فريق التحرير:
أعلن المعهد التقني للخطوط الحديدية “سرب”، عن فتح باب التسجيل في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف لتأهيل، ” فني اتصالات وإشارات” والعمل في شركة “إكس رايل” إحدى شركات الصيانة في قطار الحرمين السريع على النحو التالي:
* شروط القبول:
1 – أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا.
2 – أن يحمل رخصة قيادة سارية.
3 – أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
4 – إجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
5 – أن يكون عمر المتقدم من (21 إلى 25) سنة.
6 – إجادة اللغة الإنجليزية (المستوى 3.5 فأعلى في شهادة IELTS) أو ما يعادلها.
7 – حاصل على شهادة دبلوم (الكلية المتوسطة) في التقنية الكهربائية بمعدل (3.5 من 5) فأعلى.
* المزايا:
1 – تأمين طبي.
2 – التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
3 – 4,000 ريال مكافأة شهرية أثناء فترة التدريب.
4 – الراتب الشهري بعد إجتياز البرنامج يصل إلى (7,500) ريال شهريًا.
5 – مدة الدراسة سنة “مبتدئة بالتوظيف”، منتهية بالتوظيف في شركة “إكس رايل”.
* طريقة التقديم:
– بدأ التقديم من الثلاثاء 1443/11/22هـ (الموافق 2022/6/21م) عن طريق الرابط التالي: ( اضغط هنا ) وينتهي اليوم السبت الموافق 1443/12/3هـ (الموافق 2022/7/2م).
تفاصيل أكثر: ( اضغط هنا ).