بقوة 6 درجات.. زلزال يضرب جنوب إيران ويشعر به سكان دبي

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كشفت وسائل إعلام إيرانية، أن زلزالا بقوة 6 درجات على مقياس ريختر ضرب جنوب البلاد، شعر به سكان مدينة دبي في الإمارات

وأوضح مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن زلزالًا بقوة 6 درجات ضرب منذ قليل، منطقة بجنوب إيران.

وأفادت وكالة رويترز نقلا عن المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن زلزالا بقوة 6 درجات وقع بالقرب من جنوب إيران، وشعر به سكان دبي والشارقة وعجمان.

فيما سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة للمركز الإماراتي للأرصاد، حدوث زلزال بقوة 6 ريختر ضرب جنوب إيران، وشعر بهذه الهزة سكان دبي والشارقة وعجمان.

يأتي هذا بعد أيام، من تعرض محافظة هرمزجان بجنوب شرق إيران لزلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر وقع على عمق 22 كيلومترا بحسب آخر الأرقام، ولم ينتج عنه أية أضرار مادية أو بشرية.