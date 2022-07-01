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 للحالات الطارئة..”الجوازات” تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى

 للحالات الطارئة..”الجوازات” تواصل عملها خلال إجازة عيد الأضحى
٠١:٢١:٤٠ ص، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- واس

أوضحت المديرية العامة للجوازات أن جميع إداراتها في مناطق المملكة تقدم خدماتها للمستفيدين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ، ممن لديهم حالات طارئة.

وأكدت أنها تستقبل وتنهي تلك الحالات خلال هذه الفترة، للمواطنين أو المقيمين، مؤكدة ضرورة الحصول على موعد إلكتروني عبر منصة أبشر.

ونوّهت الجوازات بأهمية الاستفادة من خدمة “تواصل” التي تمكّن المستفيدين من معالجة الملاحظات أثناء طلب خدمات الجوازات الإلكترونية عبر منصتي أبشر ومقيم.

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية أن الفرق الميدانية تعمل على استقبال وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام، من الدول المستفيدة من مبادرة طريق مكة وغير المستفيدة، والترحيب بهم بأكثر من 13 لغة.

وأوضحت أنها استعدت لاستقبال ضيوف الرحمن حجاج بيت الله الحرام بأكثر من 13 لغة، شملت، “الإنجليزية والإسبانية والإندونيسية واليابانية والفارسية والأوردو والتركية والبرتغالية والبنجلاديشية”.

وأضافت أن الفرق الميدانية تعمل على استقبال وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن بلغات مختلفة، في صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وصالات الحج بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل معهم بلغاتهم.

وأكدت المديرية العامة للجوازات، أنها سخرت هذه الجهود في إطار تطوير العمل وتحسين التواصل مع ضيوف بيت الله الحرام، إضافة إلى تقديم جميع الإمكانات اللازمة، التي تساعد على إنهاء إجراءات دخولهم لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.

يأتي هذا في الوقت الذي حذر فيه الأمن العام، من التعامل مع حملات الحج الوهمية وإعلانات الاحتيال لحج هذا العام، مؤكدًا أنه يحذر المواطنين والمقيمين الذين تقدموا بتسجيل رغبات أداء مناسك الحج هذا العام، عبر موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق “اعتمرنا”، من الاستجابة لحملات الحج الوهمية أو التعامل معها.

لمعرفة مزيد من التفاصيل، من خلال الصورة الموضحة أدناه:

الصورة

الكلمات الدلالية:
الجوازات الحالات الطارئة المملكة عيد الاضحى

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