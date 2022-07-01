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“مكنون” تُعلن تسجيل 850 طالبًا في اليوم القرآني بجامع الراجحي

“مكنون” تُعلن تسجيل 850 طالبًا في اليوم القرآني بجامع الراجحي
٠١:٠٤:٠٠ ص، السبت، ٣ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠٢ يوليو ٢٠٢٢
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أعلنت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالرياض “مكنون”، أن 850 طالبًا سجلوا في اليوم القرآني، وأنه متبقي القليل من المقاعد.

ودعت الجمعية للمبادرة المقامة في جامع الراجحي بحي الجزيرة بالرياض، بالتسجيل من خلال هذا الرابط.

واشارت الجمعية، إلى أنها تعمل على إقامة يوم قرآني على مستوى منطقة الرياض، على هذا النحو:

* الفروع:

( 3- 5- 10-15-20- 30) جزءًا من القرآن الكريم.
* الوقت:

3 ذو الحجة من بعد الفجر – آذان المغرب.

* المراحل:
1 – المرحلة المتوسطة، فما فوق
2 – الجوايز بقيمة: 25 ألف ريال

* المميزات:
1 – لجان اختبارات.
2 – شهادات حضور.
3 – سحوبات وجوائز.
4 – عدد 3 آيفون 13 لأول 50 مختبر لكل فرعين جائزة.

وأضافت أنه في عشرة ذي الحجة، فإنها تدعو الجميع بأن يكون جزءًا من وقف مكنون بمكة لتعليم القرآن، حيث يعد وقف مكنون بمكة من أكبر الأوقاف القرآنية داخل نطاق الحرم، ويرعى 170ألف طالب وطالبة.

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الكلمات الدلالية:
الرياض اليوم القرآني جمعية تحفيظ القرآن الكريم مكنون

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