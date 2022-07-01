شاهد.. شجرة تنبُت في الصخر ومغردون: سبحان الذي شق الحجر وأنبتها

تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، شجرة تنبت وسط الصخور الصلبة الصماء حيث لا زرع ولا ماء.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف أنبت الله تعال هذه الشجرة وسط الصخور في عدم وجود ماء ولا زرع، الأمر الذي أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وتفاعل المغردون مع الفيديو، معبرين عبر حساباتهم على “تويتر”، عن تعجبهم من قدرة الله تعالى الذي أنبت الشجر وسط الصخر.

وكتب أحد النشطاء على حسابه: “سبحان من أسقط بذرتها وأنبتها وأخرجها من الضيق إلى السعة”، داعيًا الله تعالى أن ييسر أمره ويفرج كربه ويكشف غمه وهمه.

ونشر مغرد آخر على حسابه: ” ليس العجب في كيف نبتت من ذلك الشق الصغير، فربما هي بذره سقطت داخل الشق وكان قبلها قليلا من التربة فنبتت، مشيرًا إلى ىأن وهناك ما هو أعجب من هذه الشجرة، إذ كيف تعيش هذه الشجرة بدون ماء وإذا حصل لها من المطر فانه أكيد قليل جدًا لأن الصخرة مائلة والشق صغير ولا يحتفظ بالماء.. سبحان الله”.

فيما أشار أحد المغردين على حسابه، إلى أن هذا الشجر يسمي بـ “الظرو”، وأنه لا ينبت إلا في الأماكن الصعبة بين الصخور والجروف، أي الجبال الصخرية الشاهقة والموجودة في جبال السروات.