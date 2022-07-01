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العراق يُعلن ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية إلى 226 و 36 حالة وفاة
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العراق يُعلن ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية إلى 226 و 36 حالة وفاة

العراق يُعلن ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية إلى 226 و 36 حالة وفاة
١١:٥٩:٢٣ م، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم، أن عدد الإصابات بالحمى النزفية ارتفعت إلى 226 إصابة من بينها 36 حالة وفاة.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، أنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بالحمى النزفية في محافظة ذي قار الجنوبية، لافتًا إلى أن ذلك رفع عدد الإصابات الكلي إلى 226 من ضمنها 36 حالة وفاة، حسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وفي مثل هذا الوقت من العام الماضي، وصلت حصيلة الإصابات بالحمى النزفية إلى 189 من بينها 32 حالة وفاة، قبل أن تؤكد الوزارة اليوم ارتفاع الحصيلة إلى 226 مصابا و36 حالة وفاة.

وقبل يومين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل أول وفاة بالكوليرا و17 إصابة جديدة، مؤكدة أن محافظة كركوك سجلت أول حالة وفاة بالمرض ، ليرتفع العدد الكلي إلى 76 حالة سجلت لهذا العام.

فيما لن تحدد الوزارة أسباب التفشي الجديد للمرض في العراق، بعدما أعلنت قبل عشرة أيام عن تسجيل إصابات بالكوليرا في محافظة السليمانية، واثنتان في محافظة المثنى الجنوبية، وواحدة في محافظة كركوك، شمال البلاد.

الكلمات الدلالية:
الحمى النزفية السليمانية العراق الكوليرا كركوك

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