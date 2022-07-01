أمانة جدة تبدأ تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة

تواصل- واس

أعلنت أمانة محافظة جدة، بدء تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة “المستهدفة” اعتبارا من اليوم بعد انتهاء المهلة المحددة مؤكدة أنها ستطبق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وترصد امتثال الملاك.

وأوضحت الأمانة، أن المحاور والشوارع المستهدفة بقرار تسوير الأراضي تشمل:

1 – طريق الملك عبدالعزيز والأندلس.

2 – طريق الأمير ماجد.

3 – طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.

4 – طريق الملك فهد.

5 – طريق الملك عبدالله.

6 – طريق المدينة.

7 – شارع الأمير سلطان.

8 – شارع السلام.

9 – شارع صاري.

10 – شارع فلسطين.

11 – شارع حراء.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأتت الحملة على مرحلتين، حيث شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، وبدأت المرحلة الثانية اعتبارًا من اليوم الموافق 1 يوليو 2022م والمتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض .