الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. شجرة تنبُت في الصخر ومغردون: سبحان الذي شق الحجر وأنبتها
العراق يُعلن ارتفاع الإصابات بالحمى النزفية إلى 226 و 36 حالة وفاة
لأداء مناسك الحج.. شروط يجب توافرها في ملابس الإحرام المطابقة للمواصفات
بالصور.. “أجياد” توزع أكثر من 6 آلاف حقيبة هدية على ضيوف الرحمن
أمانة جدة تبدأ تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة
“الصحة” تكشف: هناك أكثر من 20 نوع من الفيروسات المسبِبة للبرد والزكام

محليات

أمانة جدة تبدأ تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة

أمانة جدة تبدأ تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة
١١:٢١:٥٣ م، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل- واس

أعلنت أمانة محافظة جدة، بدء تطبيق قرار تسوير الأراضي الفضاء على المحاور والشوارع الرئيسة “المستهدفة” اعتبارا من اليوم بعد انتهاء المهلة المحددة مؤكدة أنها ستطبق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وترصد امتثال الملاك.

وأوضحت  الأمانة، أن المحاور والشوارع المستهدفة بقرار تسوير الأراضي تشمل:

1 – طريق الملك عبدالعزيز والأندلس.

2 – طريق الأمير ماجد.

3 – طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز.

4 – طريق الملك فهد.

5 – طريق الملك عبدالله.

6 – طريق المدينة.

7 – شارع الأمير سلطان.

8 – شارع السلام.

9 – شارع صاري.

10 – شارع فلسطين.

11 – شارع حراء.

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حملتها التوعوية لتنفيذ قرار تسوير الأراضي الفضاء، إذ يستهدف القرار ملَّاكَ الأراضي الفضاء (التجارية) الواقعة على المحاور الرئيسية ذات الكثافة المرورية العالية في المدن الرئيسة (الرياض، وجدة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وحاضرة الدمام)، التي ستوضح عبر برنامج (GIS) ضمن مبادرة معالجة التشوه البصري.

وأتت الحملة على مرحلتين، حيث شملت الأولى إعلان المحاور المستهدفة وإطلاق دليل التسوير، وبدأت المرحلة الثانية اعتبارًا من اليوم الموافق 1 يوليو 2022م والمتمثلة في الرقابة وتطبيق اللائحة ورصد امتثال الملاك بهدف تحسين المشهد الحضري عبر توحيد مظهر الأراضي الفضاء المحيطة بالمباني، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض .

الكلمات الدلالية:
امانة جدة تسوير اراضي جدة شوارع جدة

مواد ذات صلة

المزيد
«المسند» يتوقع حالة مطرية تبدأ غداً وتستمر لعدة أيام

«المسند» يتوقع حالة مطرية تبدأ غداً وتستمر لعدة أيام

منذ 3 سنوات
الطائف.. الغرامة في انتظار مالك مستوصف وضع إعلانا خادشا للحياء

الطائف.. الغرامة في انتظار مالك مستوصف وضع إعلانا خادشا للحياء

منذ 6 سنوات
عاملة منزلية تشنق نفسها في مكتب استقدام خشية ترحيلها لوطنها

عاملة منزلية تشنق نفسها في مكتب استقدام خشية ترحيلها لوطنها

منذ 11 سنة
انقطاع الكهرباء عن مطار الملك خالد الدولي

انقطاع الكهرباء عن مطار الملك خالد الدولي

منذ 8 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *