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بالصور.. “أجياد” توزع أكثر من 6 آلاف حقيبة هدية على ضيوف الرحمن
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بالصور.. “أجياد” توزع أكثر من 6 آلاف حقيبة هدية على ضيوف الرحمن

بالصور.. “أجياد” توزع أكثر من 6 آلاف حقيبة هدية على ضيوف الرحمن
١١:٢٤:٥٠ م، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعيةُ الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد في مكة المكرمة، أنها قامت بتوزيع أكثرَ من 6000 حقيبةٍ على ضيوف الرحمن تتضمن الاحتياجاتِ اللازمةَ التي تساعد الحاج على أداء المناسك بيسر وسهولة.

وأوضحت أن توزيع الهدايا، يأتي ضمن مشروع حفاوة ضيف الرحمن الذي تنظمه الجمعية في عامه الخامس على التوالي، مؤكدة أن الحقيبة تحتوي على:

1 – سجادة صلاة فاخرة.

2 – سبحة إلكترونية.

3 – منديل وحافظات ماء.

4 – مظلة شمسية.

5 – مطويات خاصة بمناسك الحج والعمرة.

6 – مصحف مترجم بلغات مختلفة.

وأشارت إلى أن المشروع، شاركَ في تنفيذه مجموعة من المتطوعين والمتطوعات، لافتة إلى أنها أطلقَتْ العديدَ من المشاريع والمبادرات التوعوية والدعوية لخدمة ضيوف الرحمن، تمثلت في:

1 –  محاضرات ودروس علمية.

2 – تنفيذ عدد من المبادرات الإلكترونية.

3 – إقامة برامج الاحتفاء بضيوف الرحمن.

4 – توزيع مصاحف مترجمة بأكثر من 27 لغةً عالمية.

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الكلمات الدلالية:
جمعية أجياد حقيبة هدية ضيوف الرحمن مكة المكرمة

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