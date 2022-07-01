“الصحة” تكشف: هناك أكثر من 20 نوع من الفيروسات المسبِبة للبرد والزكام

تواصل- فريق التحرير

كشفت وزارة الصحة، أنه يوجد مجموعة كبيرة من الفيروسات التنفسية المسببة لنزلة البرد ومنها مجموعة موجودة حاليًا، وهي شبيهة بأعراض الإنفلونزا الموسمية ولكن بحدة أقل.

وأوضحت الوزارة، في انفوجراف عبر صفحتها على”تويتر”، أنه يوجد أكثر من 20 نوع من الفيروسات المُسبِّبة للزكام ونزلات البرد الشائعة هذه الأوقات، ومنها:

1-الفيروس الأنفي “راينو”، ويعتبر الأكثر شيوعا وهذا الفيروس ينتشر عادة في فصلي الربيع والخريف

2- فيروس نظير الإنفلونزا البشرية، ويتسبب بأعراض سبيهة جدا لأعراض الإنفلونزا ويوجد من هذا الفيروس 4 فصائل، أحدهم ينتشر في بداية فصل الصيف، ويتواجد طوال العام.

3- الفيروس المخلوي التنفسي، ويصيب عادة الأشخاص الأصغر سنا، وقد يسبب أعراضا تشبه اعراض الربو، وقد يستدعي التنويم، وهو موجود أغلب أشهر السنة، لكن عالميا تزداد الإصابة به في فصل الخريف.

وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد علاج بنزلات البرد، ويمكن اخذ الأدوية المسكنة والخافضة للحرارة بعد استشارة الطبيب، مؤكدة أن سببَ الإصاباتِ الشائعة بنزلات البرد هذه الأوقات، وهو ما يسمى بالـعـدوى الفيروسيـة، حيث تُوْجُدُ فيروسات مُسبِّبة للزكام ونزلات البرد الشائعة، وأبرز الأعراض التي تظهرُ عند الإصابة بنزلة البرد هي سيلان الأنف، والتهاب الحلق، والسـعـال، والـعـطـاس الـمـتـكـرر، والـصـداع، والإرهاق، مشيرة إلى أن الشخص يمكنُ أن يصابَ بنزلة برد في أي وقت من فصول السنة، حيث تمتدُ الأعراضُ من 7 – 10 أيام، لافتة إلى أنه يجبُ زيارةَ الطبيب عند الشعور بأعراض شديدة أما الأعراض الطفيفـة غالبا تـزول دون الحاجة للذهاب إلى الطبيب.