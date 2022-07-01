الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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أوكرانيا: روسيا قصفت جزيرة الأفعى بالقنابل الفسفورية

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أوكرانيا: روسيا قصفت جزيرة الأفعى بالقنابل الفسفورية

أوكرانيا: روسيا قصفت جزيرة الأفعى بالقنابل الفسفورية
١٠:٥٨:١٣ م، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف قائد القوات المسلحة الأوكرانية، أن القوات الروسية قصفت جزيرة الأفعى في البحر الأسود، بالقنابل الفسفورية.

وأوضح أنه تم إحباط هجوم للقوات الروسية على مصنع في ليسيتشانسك، مؤكدًا أن عدد قتلى القصف الروسي على أوديسا، ارتفع إلى 19 وإصابة 38.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم، أنها أمرت قواتها بالانسحاب من جزيرة الأفعى الواقعة على البحر الأسود، وذلك لإثبات أنها لا تعيق خروج سفن الحبوب من موانئ أوكرانيا، لافتة إلى أن الكلمة الآن متروكة للجانب الأوكراني، الذي لا يطهر ساحل البحر الأسود من الألغام قرب شواطئه.

فيما أكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أنه تم إخلاء القوات الروسية لجزيرة الأفعى على البحر الأسود، وأن الروس أخلوا بقايا حماياتهم من الجزيرة وغادروها.

من ناحيتها، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية، أن إطلاق صواريخ روسية ضد منشآت مدنية أوكرانية من منطقة بحر قزوين انتهاك صارخ لبنود الاتفاقية، مطالبة دول منطقة بحر قزوين بإجبار روسيا على الامتثال لاتفاقية الوضع القانوني لبحر قزوين.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه وزارة الخارجية الروسي، أن الغرب يبذل كل ما في وسعه للحفاظ على هيمنته على الساحة الدولية، مؤكدة أن الرئيس الأوكراني ومساندوه يعتبرون سكان دونباس قطعانا ويطالبونهم علنا بمغادرة البلاد.

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا البحر الأسود القنابل الفسفورية جزيرة الأفعى روسيا

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