الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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فنلندا: هذا ما فعلته حرب أوكرانيا بالقارة الأوروبية

فنلندا: هذا ما فعلته حرب أوكرانيا بالقارة الأوروبية
١٠:٢٩:٠٧ م، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير خارجية فنلندا: إن الهيكل الأمني في أوروبا تحطم بسبب الحرب التي شنتها القوات الروسية على الأراضي الأوكرانية.

وأوضح في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أن احتمال امتداد الحرب إلى أوروبا قائم، لهذا دعم كييف يكون مهمًا للغاية.

فيما أكد الرئيس الأوكراني، أنه على جميع الدول أن تدرك أن الحرب قريبة جدًا من الجميع، وأشار تعقيبًا على قصف أوديسا، أن روسيا في حرب مع المدنيين بأوكرانيا ردًا على هزائمها في ساحة المعركة.

وكشف وزير الدفاع الأمريكي، أن العدوان الروسي المدبر على أوكرانيا يمثل خطرًا على أوروبا ويهدد السلام العالمي.

وأشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إلى أنه يجب أن تتوقف الهجمات الروسية على المدنيين في أوكرانيا فورًا، مؤكدًا أن المسؤولين عن استهداف المدنيين في أوكرانيا سيحاسبون على أعمالهم التي ترقى لجرائم حرب.

فيما أكد وزير خارجية أوكرانيا، أن كييف قدمت اليوم مذكرة رسمية لمحكمة العدل الدولية بشأن انتهاك روسيا اتفاقية الإبادة الجماعية.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف فيه، نائب وزير الخارجية الروسي، أن موسكو ستحلل قرار قمة حلف الناتو من الناحية العسكرية من أجل اتخاذ تدابير لضمان أمنها القومي.

الكلمات الدلالية:
أوروبا أوكرانيا الإبادة الجماعية روسيا فنلندا

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