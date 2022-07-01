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صحة

ماذا تعرف عن الحمى القرمزية التي تُصيب الأطفال؟.. الأسباب والأعراض

ماذا تعرف عن الحمى القرمزية التي تُصيب الأطفال؟.. الأسباب والأعراض
١٠:٣١:٢٥ م، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين، أعراض مرض الحمى القرمزية، الذي يعد من الأمراض الشائعة التي تمثل خطرًا على صحة الأطفال، وتتسبب في أمراض القلب.

وأفادت الرابطة أن بكتيريا “المكورات العقدية” تتسبب في الإصابة بالحمى القرمزية، وكذلك تتسبب في التهاب الأذن الوسطى، أو الرئة، أوالسحايا.

وسُميت الحمى القرمزية بهذا الاسم، لأنها تحدث طفحًا جلديًا يشبه حروق الشمس، وعادة ما يبدأ ظهوره في الوجه أو الرقبة، ثم ينتشر على الجذع والذراعين والساقين، وإذا تم استمرار الضغط على الجلد المصاب بالاحمرار، فسيصبح لونه شاحبًا.

وبيّنت رابطة أطباء الأطفال الألمانية أن أعراض الحمى القرمزية تتمثل في:
1- ارتفاع درجة حرارة جسم الطفل.
2- التهاب الحلق وصعوبات البلع.
3- الطفح الجلدي.
4- اللون الأبيض حول الفم، واللون القرمزي للسان.
5- رائحة الفم الكريهة.
6- الغثيان.
7- الصداع.
8- آلام الأطراف.

وشدّدت الرابطة على ضرورة استشارة الطبيب لعلاج الطفل في الوقت المناسب بالمضادات الحيوية مع الالتزام بالراحة التامة، لتجنب العواقب الوخيمة المحتملة والتي تتمثل في التهاب البطانة الداخلية للقلب، الذي يؤثر بالسلب على صماماته ويسبب عيوبًا خطيرة فيه.

الكلمات الدلالية:
أمراض الأطفال أمراض القلب الحمى القرمزية الطفح الجلدي

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