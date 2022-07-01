الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
تضم 30 دولة.. مجموعة إنفاذ القانون الدولية تدين أنشطة حزب الله الإرهابية
“الحج” تطلق 13 دليلًا توعويًا بـ 14 لغة لتسهيل رحلة الحجاج
خبير طقس يتوقع: أشد أيام السنة حرًا على الرياض في أول أغسطس لهذا السبب
صحتك تهمنا.. 10 نصائح لوقاية ضيوف الرحمن من الأمراض في موسم الحج (فيديوجراف)
الأمن العام يوضح عقوبة من ينقل أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج
وزير خارجية اليمن: التدخل الإيراني هو السبب الرئيس في مشاكل المنطقة

أحدث الأخبار

تضم 30 دولة.. مجموعة إنفاذ القانون الدولية تدين أنشطة حزب الله الإرهابية

تضم 30 دولة.. مجموعة إنفاذ القانون الدولية تدين أنشطة حزب الله الإرهابية
٠٧:٣٦:٣١ م، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة تنسيق إنفاذ القانون”LECG”، إدانتها لجميع أنشطة مليشيات حزب الله الإرهابية.

وأكدت مجموعة تنسيق إنفاذ القانون التي تضم 30 دولة، أنها تدين أنشطة حزب الله، وتؤكد ضرورة التعاون لمواجهة الشبكات الإرهابية للحزب.

وأوضحت أن الاجتماع التاسع للمجموعة والذي عُقد خلال اليومين الماضيين، ركز على مكافحة الأنشطة الإرهابية لمليشيا حزب الله اللبنانية، حسب “العربية”.

وأضافت أن الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن 30 حكومة من منظمة يوروبول، ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية والشمالية الوسطى وأوروبا وإفريقيا والهند والمحيط الهادئ، ناقش مكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة للحزب.

وأشارت إلى أن المشاركين، حددوا كيف يمكن لحزب الله أن يتكيف في المستقبل للتهرب من تطبيق القانون، وأنهم ناقشوا:

1 – شراء الأسلحة.

2 – المخططات المالية  للمليشيا.

3 – التخطيط الإرهابي العالمي المستمر لحزب الله.

4 – كيفية استخدام تطبيق القانون أو الأدوات المالية لتعطيل أنشطة حزب الله الإرهابية والإجرامية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، أن التدخل الإيراني هو السبب الرئيس في مشاكل اليمن، مؤكدًا أن التوسع الإيراني ليس في اليمن فقط بل في عدة دول عربية، مشيرًا إلى وجود قنوات تابعة للحوثي في ضاحية بيروت الجنوبية تبث خطاب الكراهية من لبنان.

وأوضح أن التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، أصبحت هي السبب الرئيس لزعزعة الأمن والاستقرار، وتشكل خطرًا حقيقيًا على اليمن والمنطقة، مشيرًا إلى وقوف طهران خلف المواقف المتشددة لمليشيا الحوثي لرفض وعرقلة جهود إحلال السلام، مؤكدًا الدور الإيراني في إطالة أمد الحرب في اليمن.

الكلمات الدلالية:
حزب الله لبنان مجموعة تنسيق إنفاذ القانون مكافحة الأنشطة الإرهابية

مواد ذات صلة

المزيد
«التجارة» تُغلق مستودعاً لتعبئة الشامبوهات المقلدة

«التجارة» تُغلق مستودعاً لتعبئة الشامبوهات المقلدة

منذ 7 سنوات
«الشؤون الاقتصادية» يناقش عدداً من المشروعات التنموية

«الشؤون الاقتصادية» يناقش عدداً من المشروعات التنموية

منذ 6 سنوات
روسيا تستهين بدعوات إقصائها من مجموعة العشرين

روسيا تستهين بدعوات إقصائها من مجموعة العشرين

منذ 3 أشهر
رصد أمني لمصوري الحوادث وناشريها بـ تويتر

رصد أمني لمصوري الحوادث وناشريها بـ تويتر

منذ 7 سنوات

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *