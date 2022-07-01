تضم 30 دولة.. مجموعة إنفاذ القانون الدولية تدين أنشطة حزب الله الإرهابية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مجموعة تنسيق إنفاذ القانون”LECG”، إدانتها لجميع أنشطة مليشيات حزب الله الإرهابية.

وأكدت مجموعة تنسيق إنفاذ القانون التي تضم 30 دولة، أنها تدين أنشطة حزب الله، وتؤكد ضرورة التعاون لمواجهة الشبكات الإرهابية للحزب.

وأوضحت أن الاجتماع التاسع للمجموعة والذي عُقد خلال اليومين الماضيين، ركز على مكافحة الأنشطة الإرهابية لمليشيا حزب الله اللبنانية، حسب “العربية”.

وأضافت أن الاجتماع، الذي ضم ممثلين عن 30 حكومة من منظمة يوروبول، ومنطقة الشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية والشمالية الوسطى وأوروبا وإفريقيا والهند والمحيط الهادئ، ناقش مكافحة الأنشطة الإرهابية وغير المشروعة للحزب.

وأشارت إلى أن المشاركين، حددوا كيف يمكن لحزب الله أن يتكيف في المستقبل للتهرب من تطبيق القانون، وأنهم ناقشوا:

1 – شراء الأسلحة.

2 – المخططات المالية للمليشيا.

3 – التخطيط الإرهابي العالمي المستمر لحزب الله.

4 – كيفية استخدام تطبيق القانون أو الأدوات المالية لتعطيل أنشطة حزب الله الإرهابية والإجرامية.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، أن التدخل الإيراني هو السبب الرئيس في مشاكل اليمن، مؤكدًا أن التوسع الإيراني ليس في اليمن فقط بل في عدة دول عربية، مشيرًا إلى وجود قنوات تابعة للحوثي في ضاحية بيروت الجنوبية تبث خطاب الكراهية من لبنان.

وأوضح أن التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، أصبحت هي السبب الرئيس لزعزعة الأمن والاستقرار، وتشكل خطرًا حقيقيًا على اليمن والمنطقة، مشيرًا إلى وقوف طهران خلف المواقف المتشددة لمليشيا الحوثي لرفض وعرقلة جهود إحلال السلام، مؤكدًا الدور الإيراني في إطالة أمد الحرب في اليمن.