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خبير طقس يتوقع: أشد أيام السنة حرًا على الرياض في أول أغسطس لهذا السبب
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خبير طقس يتوقع: أشد أيام السنة حرًا على الرياض في أول أغسطس لهذا السبب

خبير طقس يتوقع: أشد أيام السنة حرًا على الرياض في أول أغسطس لهذا السبب
٠٧:١٨:٢١ م، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس د. عبد الله المسند، أن أول يوم في شهر أغسطس المقبل، هو أشد أيام السنة حرًا على الرياض.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه اعتمادًا على السجل المناخي على مدار 29 عامًا، من عام 1984-2012م، فإن الموسم الحار في الرياض يبدأ عادة من منتصف شهر مايو حتى آخر شهر سبتمبر، حوالي137 يومًا، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة الكبرى اليومية، في فصل الصيف، أعلى من 39 درجة مئوية، وأنه وفقًا للسجل المناخي، فإن يوم 1 أغسطس يعتبر أشد الأيام حرًا خلال السنة، حيث من المتوقع أن يسجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 43 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 28 درجة مئوية.

وأضاف أن الموسم البارد في الرياض يبدأ من شهر ديسمبر وحتى آخر شهر فبراير، حوالي 90 يومًا من فصل الشتاء، وذلك عندما يكون متوسط درجة الحرارة العظمى اليومية أقل من 24 درجة مئوية، وأنه وفقًا للسجل المناخي على مدار الـ 29 سنة الماضية، فإن يوم 14 يناير يعتبر أشد الأيام بردًا خلال السنة، حيث يسجل متوسط درجة الحرارة الكبرى 19 درجة مئوية، بينما متوسط الصغرى 8 درجات مئوية.

الكلمات الدلالية:
البرد الرياض الشتاء المسند درجات الحرارة فصل الصيف

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