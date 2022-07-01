صحتك تهمنا.. 10 نصائح لوقاية ضيوف الرحمن من الأمراض في موسم الحج (فيديوجراف)

تواصل – فريق التحرير:

تحظى صحة ضيوف الرحمن باهتمام خاص ورعاية كبيرة من حكومة المملكة، وتتفانى وزارة الصحة وكافة القطاعات الصحية الأخرى ومعها الوزارات والهيئات بخدمة الحجاج خلال موسم الحج، وتقدم لهم الرعاية الصحية والطبية والوقائية؛ بهدف حمايتهم أثناء تأديتهم لمناسك الحج من أي مشكلات صحية.

وتقدم صحيفة “تواصل” الإلكترونية لضيوف الرحمن 10 نصائح؛ سعيًا منها للوصول إلى حج “صحي و آمن”، وهي:

1- اهتم بالنظافة الشخصية، واحرص على الاستحمام وغسل اليدين باستمرار.

2- عقِّم يديك بالكحول حرصًا على سلامتك.

3- تجنب لمس الوجه خاصة الفم والأنف، لتفادي دخول أي عدوى إلى الجسم، وتفادي الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

4- احرص على تغطية فمك وأنفك بكوعك أو منديل ورقي عند السعال أو العطس.

5- لا تتبادل الملابس والأدوات الشخصية مع الآخرين، وتجنب العناق أو التقبيل أو الملاصقة.

6- استخدم أدوات الحلاقة الخاصة بك، لحمايتك من العدوى بالتهاب الكبد الفيروسي «ب» و«ج»، وربما الإيدز.

7- استخدم سجادة الصلاة الخاصة بك، حرصًا على سلامتك.

8- تجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، واستخدم المظلة.

9- اهتم بالتغذية الصحية السليمة، وابتعد عن الباعة الجائلين، وأكثر من شرب السوائل.

10- راقب صحتك جيدًا، واطلب الرعاية إذا شعرت بأي أعراض مرضية، وتأكد من تناول الأدوية وفقًا لإرشادات الطبيب.