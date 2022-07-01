الأمن العام يوضح عقوبة من ينقل أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الأمن العام، أنه في إطار الحفاظ على سلامة الجميع خلال موسم الحج، وتوفير أجواء ملائمة لضيوف الرحمن وحجاج بيت الله الحرام لأداء المناسك، فكان لابد من إجراءات أمنية مشددة ومواجهة المخالفين بعقوبات رادعة.

وأكد أن العقوبة تنتظر كل من ينقل أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج، وأن من ينقل أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر وغرامة مالية تصل إلى خمسين ألف ريال.

وأضاف الأمن العام، أنه إذا كان الناقل وافدًا يتم ترحيله بعد تنفيذ العقوبة الصادرة بحقه، ويمنع من دخول المملكة وفقًا للمدة المحددة نظامًا.

وأكد أن المخالف بنقل أشخاص غير مصرح لهم بالحج، مطالب قضائيًا بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل، إذا كانت ملكيتها عائدة للناقل أو المتواطئ أو المسهم في المخالفة، مع التشهير بالمخالف.

يأتي هذا في الوقت الذي، قبضت فيه شرطة منطقة مكة المكرمة على 7 أشخاص، مقيمين من الجنسية البنجلاديشية و4 مقيمين من الجنسيات المالية والأفغانية والميانمارية والمصرية ومواطن، لإعلانهم عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية عن أداء فريضة الحج عن الغير، وتوفير حافلات نقل للمشاعر المقدسة وغرف فندقية وأضاحٍ للحجاج؛ بغرض النصب والاحتيال، مؤكدة أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على 7 مقيمين لنظامي الإقامة والعمل من الجنسية الباكستانية لترويجهم لعمليات نقل حجاج بمركبات نقل خاص إلى مكة المكرمة، بغرض النصب والاحتيال، ومقيم من الجنسية المصرية يدير موقعًا غير مرخص بأحد أحياء الرياض للترويج لحملات حج وهمية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.