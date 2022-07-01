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“أمازون” تحذف محتوى يروّج للمثلية بناء على مطالب دولة عربية
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“أمازون” تحذف محتوى يروّج للمثلية بناء على مطالب دولة عربية

“أمازون” تحذف محتوى يروّج للمثلية بناء على مطالب دولة عربية
٠٧:٥٧:٤٥ م، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قررت شركة ” أمازون ” العالمية، حظر منتجات تروج للمثلية الجنسية، بعد طلب دولة الإمارات، حظر بيع منتجات “المثليين” أو ظهور هذه المنتجات على محرك بحث الشركة، عبر منصتها، داخل متاجرها في دولة الإمارات.

وفعّلت “أمازون” قرار الحظر، اعتبارًا من تاريخ 25 من يونيو المقبل، بعد أن أخطرت دولة الإمارات الشركة بمهلة تمتد حتى الأول من يوليو، أو تتعرض الشركة إلى عقوبات.

وحظر فريق العمل في “أمازون” على محرك بحث الموقع داخل دولة الإمارات، ما يصل لـ 150 كلمة مفتاحية لمنتجات محظورة حتى لا تظهر للمستهلكين.

وطال القرار عددًا من الكتب المتاحة للبيع عبر أمازون، بخلاف المنتجات الممنوعة، ذات صلة وثيقة بهذا النوع من التوجه.

ونشرت صحيفة “Times”، بيانًا، قالت فيه المتحدثة باسم شركة “أمازون” نيكول بامبي إن الشركة تظل “ملتزمة بالتنوع والمساواة والشمول” وتعتقد “أنه يجب حماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى مجموعة إل جي بى تى كيو بلس”، ومع ذلك، أضاف بامبي: “مع متاجر أمازون حول العالم، يجب علينا أيضًا الالتزام بالقوانين واللوائح المحلية للدول التي نعمل فيها”.

الكلمات الدلالية:
المثلية الجنسية دولة الإمارات شركة أمازون منتجات أمازون

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