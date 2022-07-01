وزير خارجية اليمن: التدخل الإيراني هو السبب الرئيس في مشاكل المنطقة

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، إن التدخل الإيراني يعتبر هو السبب الرئيس في مشاكل اليمن والمنطقة.

وأكد أن التوسع الإيراني ليس في اليمن فقط بل في عدة دول عربية، مشيرًا إلى وجود قنوات تابعة للحوثي في ضاحية بيروت الجنوبية تبث خطاب الكراهية من لبنان.

وأوضح أن التدخلات الإيرانية في المنطقة العربية، أصبحت هي السبب الرئيس لزعزعة الأمن والاستقرار، وتشكل خطرًا حقيقيًا على اليمن والمنطقة.

وأشار إلى وقوف طهران خلف المواقف المتشددة لمليشيا الحوثي لرفض وعرقلة جهود إحلال السلام، مؤكدًا الدور الإيراني في إطالة أمد الحرب في اليمن.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه المملكة عن حزمة من المشاريع التنموية في اليمن، ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، شملت:

1 – 17 مشروعًا تنمويًا في 6 قطاعات، هي” الطاقة والنقل والتعليم والمياه والصحة”، مع بناء مؤسسات الدولة، بقيمة 400 مليون دولار.

2 – توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات الكهرباء؛ لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية للشعب اليمني الشقيق ورفع معاناته، بقيمة 200 مليون دولار.