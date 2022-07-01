بالفيديو.. استشاري طب العائلة: 90٪ من المجتمع يعاني نقصًا في فيتامين “د”

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أوضح استشاري طب العائلة بمستشفى الملك فيصل التخصصي، الدكتور زياد الريس، أن 90٪ من المجتمع يعاني من نقص فيتامين “د”، رغم تمتع البلاد بظهور الشمس أغلب أيام العام، مرجعًا السبب إلى عدم تعرض الناس إلى الشمس لأخذ الفيتامينات التي يحتاجونها.

وبيّن أن زيادة تناول بعض الفيتامينات قد يؤدي لتسمم الجسم، ولاسيما الفيتامينات الرئيسة التي تذوب في الدهن، مثل “أ” و”ك” و”د”.

وأفاد الريس، عبر لقاء تلفزيوني على قناة “الإخبارية” أن زيادة هذه الفيتامينات تُخزن في الجسم، وتسبب أضرارًا تسممية على المدى البعيد، موضحًا أن زيادة نسب الفيتامينات لا تؤدي بالضرورة إلى الوفاة، ولكنها تتسبب في زيادة نسب الكالسيوم في الجسم، والتشنجات في العضلات، والتكلسات في الكلى.