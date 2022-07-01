بالسجاد والعمال والخدمات.. تجهيزات مكثفة في الحرمين الشريفين استعدادًا لموسم الحج (صور)

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أدى ضيوف الرحمن اليوم بالمسجد الحرام صلاة أول جمعة من شهر ذي الحجة في أجواء روحانية مطمئنة، شاكرين الله عز وجل على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار .

وجندّت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 400 موظف لاستقبال قاصدي بيت الله الحرام، وتوجيههم إلى صحن المطاف والمصليات المخصصة، وتنظيم الدخول والخروج من المسجد الحرام وإليه، وتحديد مسارات ذوي الاحتياجات الخاصة .

وغسلت الرئاسة المسجد الحرام وتعقيمه وتطهيره بأجود أنواع المواد المطهرة، حيث خصصت الرئاسة عدة فرق موزعة في جميع جنبات المسجد الحرام للغسيل والتعقيم والتطهير عبر أكثر من 4000 عامل وعاملة وأكثر من 130 ألف لتر من المطهرات .

ووزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبوات من ماء زمزم، بالإضافة إلى 25 ألف حافظة، وتوفير 516 مشربية، كما جهزت أكثر من 5000 عربة عادية و 1800 عربة كهربائية لخدمة محتاجيها من حجاج بيت الله الحرام، كما وفرت الرئاسة المصاحف والأرفف المخصصة لها، وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم ومصاحف برايل والتفاسير الميسرة .

كما أدى جموع المصلين في المسجد النبوي الشريف اليوم،صلاة آخر جمعة قبل الحج، وسط أجواء إيمانية، وخدمات متكاملة هيأتها مختلف الجهات المعنية بخدمة ضيوف الرحمن في المدينة المنورة.

٢٥ ألف سجّادة لاستيعاب المصلين

واستنفرت الإدارات المعنية بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كوادرها الميدانية وآلياتها مبكراً لاستقبال المصلين من خلال تنفيذ جولات لتفقد الاستعدادات ومدى كفاية الخدمات الأساسية، بدءاً بتشغيل خدمات التكييف لتوفير أجواء مريحة داخل المسجد بما يناسب العدد الكبير من المصلين ودرجة حرارة الطقس، ومتابعة جودة خدمات الإنارة، والتأكد من عملها في جميع أرجاء المسجد النبوي وساحاته ومرافقه، وسطحه، وفي مواقف السيارات، وتشغيل المصاعد والسلالم الكهربائية، وفرش كامل الساحات بعدد ٢٥ ألف سجّادة لاستيعاب جموع المصلين، وتشغيل المظلات ومراوح التهوية لتلطيف الأجواء الحارة أثناء الصلاة.

وشملت الخدمات توفير وتجهيز ماء زمزم بكميات كافية للزوار والمصلين في أرجاء المسجد النبوي وتشمل 16 ألف حافظة ثابتة، يعاد تعبئة 3000 حافظة منها ثلاث مرات يومياً وتوزيعها في أكثر من 300 موقع في المسجد النبوي بإشراف إدارة السقيا، إضافة إلى تجهيز وتوزيع عبوات زمزم من خلال 120 حقيبة محمولة على الظهر، وعدد كبير من نقاط مياه الشرب المبرّدة في الساحات.

متابعة حركة السير في جميع الطرق

وتقدم القطاعات الأمنية جهوداً بارزة في متابعة حركة السير في جميع الطرق بالمنطقة المركزية وتسهيل وصول المصلين للمسجد النبوي ومنع كل ما يعيق انسيابية حركة المشاة والمركبات، إلى جانب جهود قوة أمن المسجد النبوي في تحقيق أمن المصلين وتمكين قاصدي مسجد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من أداء العبادة بيسر وخشوع.

يذكر أن أكثر من ٢٦٥ ألف حاج غادروا المدينة المنورة خلال الفترة الماضية من موسم ما قبل الحج إلى المشاعر المقدسة بمكة المكرمة، بينما تشهد المدينة المنورة حالياً جهوداً مكثفة من جميع الأجهزة المعنية لتفويج الأعداد المتبقية من حجاج بيت الله الحرام، وتستمر حتى الخامس من ذي الحجة الجاري حيث يوجد في المدينة المنورة اليوم ما يقرب من ٨٠ ألف حاج.