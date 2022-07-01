بعد أدائه اليمين الدستورية.. من هو الأمير فيصل بن الحسين نائب ملك الأردن؟

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أدى الأمير فيصل بن الحسين، صباح الجمعة، اليمين الدستورية نائبًا لملك الأردن عبد الله بن الحسين، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية.

الأمير فيصل هو ثاني أبناء الملك الحسين بن طلال، والأخ الشقيق للملك عبد الله الثاني بن الحسين، وأمه الأميرة منى الحسين، وهو طيار حصل على العديد من المناصب العليا في سلاح الجو الملكي الأردني، كما كان لواءً في الجيش الأردني حتى 26 ديسمبر 2017.

ويرأس اللجنة الأولمبية الأردنية التي تعنى بشؤون الرياضة والرياضيين في الأردن.

أبناء الأمير فيصل

للأمير فيصل بن الحسين ستة أبناء، هم الأميرة آية، والأمير عمر، والأميرة سارة، والأميرة عائشة، والأمير عبدالله، والأمير محمد، وقد عقد قرانه على الأميرة زينا الفيصل في الرابع من شهر يناير 2014.

ولد الأمير فيصل بن الحسين، في الحادي عشر من شهر أكتوبر عام 1963، وتلقى تعليمه الابتدائي في الكلية العلمية الإسلامية في عمان، ثم واصل دراسته في المملكة المتحدة.

شغفه بتعلم الطيران

وانتقل بعد ذلك عام 1971 إلى الولايات المتحدة، حيث تلقى تعليمه الثانوي في كل من ولاية ماساتشوسيتس والعاصمة واشنطن، ثم التحق في عام 1981 بجامعة براون في الولايات المتحدة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة نفسها عام 1985، وعلى الماجستير في الإدارة من London Business School عام 1998، بحسب وكالة الأنباء الأردنية.

وتحقيقًا لشغفه بتعلم الطيران، التحق بدورات تدريبية في هذا المجال خلال دراسته الجامعية وحصل على إجازة طيران عام 1982، كما التحق بدورات متقدمة في مجال الطيران في بريطانيا وحصل على جناح الطيران للطائرات المقاتلة.

وشغل موقع قائد سلاح الجو الملكي خلال الفترة بين 2001 و2004، حيث صدر قرار ملكي في العشرين من شهر سبتمبر عام 2004 بتعيينه مساعدًا خاصًا لرئيس هيئة الأركان المشتركة.