«الزكاة والضريبة» توضح مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر يوليو

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نشرت هيئة الزكاة والضريبة والدخل “زاتكا”، اليوم، التقويم الضريبي الخاص بشهر يوليو الجاري، وأوضحت مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية للشهر الجاري.

وبيّنت الهيئة أن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية كالآتي:

– 10 من يوليو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة الاستقطاع عن شهر يوليو 2022 م.

– 15 يونيو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة السلع الانتقائية عن شهري مايو ويونيو 2022.

– 31 يوليو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة الشهرية عن شهر يونيو 2022م.

– 31 يوليو آخر موعد لتقديم وسداد ضريبة القيمة المضافة ربع السنوية عن الربع الثاني لعام 2022م.

وكانت هيئة الزكاة والضريبة والدخل أعلنت أنها تواصل تقديم خدماتها خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ في جميع منافذها البرية والجوية والبحرية بما يضمن إنهاء الإجراءات الجمركية لجميع الواردات والصادرات، والمركبات القادمة والمغادرة، وبما يُسهم في تيسير حركة التبادل التجاري وضمان تدفق البضائع بانسيابية ومرونة.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك حمود الحربي أنه يمكن للمكلفين من قطاع الأعمال خلال إجازة عيد الأضحى المبارك إنجاز خدماتهم الزكوية والضريبية والجمركية عن طريق البوابة الإلكترونية للهيئة (zatca.gov.sa)، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تُقدمها الهيئة لجميع المنشآت لتسهيل أداء التزاماتهم وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمات، مبينًا أنه يمكن الاستفادة أيضًا من خدمات تطبيق “زاتكا” للأجهزة الذكية الذي يحتوي على العديد من الخدمات الأساسية والفرعية في جميع مجالات عمل الهيئة.

وللحصول على مزيد من المعلومات بشأن الخدمات الزكوية والضريبية والجمركية، يمكن التواصل مع الهيئة من خلال الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care)، أو من خلال البريد الإلكتروني (info@zatca.gov.sa)، والمحادثات الفورية في موقع الهيئة (zatca.gov.sa) .