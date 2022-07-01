في 5 طرق.. “أمانة الرياض” تبدأ اليوم تسوير الأراضي الفضاء

تواصل- فريق التحرير

تبدأ أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، تنفيذ مبادرة تسوير الأراضي الفضاء، في مدينة الرياض، بهدف تحسين المشهد الحضري، وحماية الأراضي من التعديات.

المرحلة الأولى تشمل 5 طرق

وقالت الأمانة، في إنفوجراف عبر صفحتها على “تويتر”، إن المرحلة الأولى تشمل 5 طرق هي:

1- طريق الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز من تقاطع الدائري الشرقي حتى تقاطع طريق الجنادرية.

2- طريق الملك عبدالله من تقاطع طريق الملك خالد حتى تقاطع طريق الشيخ جابر الأحمد الصباح.

3- طريق الديوان من تقاطع طريق مكة المكرمة حتى تقاطع شارع وادي حنيفة.

4- طريق الملك سعود من طريق مكة المكرمة حتى تقاطع طريق الملك خالد.

5- طريق الدائري الجنوبي من تقاطع طريق حمزة بن عبدالمطلب حتى مخرج الدائري الثاني.

وأوضحت الأمانة أن تنفيذ مبادرة تسوير الأراضي الفضاء تستمر لمدة 3 أشهر تبدأ اليوم الجمعة 1 يوليو 2022 وتنتهي 1 أكتوبر 2022.