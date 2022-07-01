الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا ، الموافق ٠١ يوليو ٢٠٢٢ ميلادى
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خطيب المسجد الحرام: احذروا من المعاصي في الأيام المباركة فإن الذنب فيها يغلظ (فيديو)

خطيب المسجد الحرام: احذروا من المعاصي في الأيام المباركة فإن الذنب فيها يغلظ (فيديو)
٠٢:٠٣:٥٢ م، الجمعة، ٢ ذو الحجة ١٤٤٣ هجريا، ٠١ يوليو ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

دعا خطيب المسجد الحرام، حجاج بيت الله والأمة الإسلامية، بأن يغتنموا هذه الأيام الفضيلة بالأعمال الصالحة ويحذروا من فعل المعاصي فإن الذنب فيها يغلظ.

وعدد خطيب المسجد الحرام، في أول خطبة جمعة في شهر ذي الحجة، الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وصدقة وإطعام وأضحية وقراءة للقرآن وذكر ودعوة واستغفار وتوبة ونصيحة وتوجيه وإصلاح بين الناس.

وحذر من الغفلة واللهو، فإن المعاصي في هذه الأماكن المقدسة والأيام المباركة تغلظ وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان.

الكلمات الدلالية:
الحج المسجد الحرام خطبة الجمعة ذي الحجة

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