العالم في أسبوع.. كارثة في الأردن وحكم تاريخي بإلغاء الإجهاض في أمريكا (صور)

تواصل- فريق التحرير

يسلط تقرير “العالم في أسبوع”، الصادر عن صحيفة تواصل الإليكترونية، الضوء على أهم وأبرز الأحداث الدولية التي عاشها العالم خلال هذا الأسبوع، نعرض فيه مجموعة من أبرز وأهم الصور الإخبارية.

تركيا تعلن عن أول إصابة بجدري القرود

​أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الخميس، أن بلاده رصدت أول حالة إصابة بجدري القرود لدى مريض يبلغ من العمر 37 عامًا ويخضع للعزل حاليًا.

رسميًا.. «الناتو» يدعو فنلندا والسويد للحصول على عضويته

اتفق قادة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم (الأربعاء)، على دعوة فنلندا والسويد رسميًا للانضمام إلى الحلف، بعدما أبرمت تركيا اتفاقًا مع الدولتين الاسكندنافيتين لرفع اعتراضها على عضويتيهما.

ثبوت رؤية الهلال في المملكة وعيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو

أعلنت المملكة ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة، وبذلك كان يوم الخميس هو أول أيام شهر ذي الحجة لهذا العام 1443هـ، والأربعاء هو المتمم لشهر ذي القعدة. ويصبح بذلك عيد الأضحى المبارك في يوم السبت الموافق 9 من يوليو 2022.

الاحتلال يغلق المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس

قررت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء الماضي، إغلاق المسجد الأقصى والبلدة القديمة في القدس بسبب حدث أمني.

تسجيل أول إصابة لإنسان بفيروس كورونا من حيوان أليف

سجل العلماء في تايلاند بجامعة أمير سونغكلا، أول إصابة لإنسان بعدوى فيروس كورونا من حيوان أليف، حيث ظهر لدى أب وابنه أعراض covid-19، وعليه تم نقلهم إلى المستشفي، كما تم نقل قطتهم إلى عيادة الطبيب البيطري لفحصها، وفقًا لما نشرته صحيفة «إزفيستيا».

العثور على جثث العشرات داخل شاحنة في تكساس

أعلنت السلطات الأمريكية، الثلاثاء، العثور على جثث 46 مهاجرًا غير شرعي على الأقل، داخل شاحنة في سان أنتونيو بولاية تكساس، مما يعد كارثة جديدة تتعلق بالهجرة في المدينة القريبة من الحدود مع المكسيك.

قادة مجموعة الـ7 يتعهدون بدعم أوكرانيا مهما طالت الحرب

تعهَّد قادة مجموعة الدول السبع، الاثنين، بالوقوف إلى جانب أوكرانيا مهما استغرق الأمر، من خلال زيادة العقوبات على روسيا، ودعم الالتزامات الأمنية لكييف في أي تسوية بعد الحرب.

كارثة في الأردن.. غاز سام بالهواء يقتل 10 ويصيب 250

شهد ميناء العقبة بالأردن تسرب غاز راح ضحيته أكثر من 10 أشخاص وأكثر من 250 مصابًا.

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء العراق في جدة

استقبل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، الذي وصل إلى المملكة في جولة تشمل إيران، وعقدا جلسة مباحثات استعرضت سبل “دعم وتعزيز الاستقرار” في المنطقة.

استقالة رئيس حزب المحافظين البريطانى بعد خسارة مدوية

تعرض حزب المحافظين لهزيمتين كبيرتين فى الانتخابات الفرعية، ما استدعى استقالة رئيس الحزب، وأدى إلى إضعاف موقف رئيس الوزراء، بوريس جونسون، الذى باتت ثقة الرأى العام به على المحك.

المحكمة العليا الأمريكية تلغي حق الإجهاض

ألغت المحكمة العليا الأمريكية، الجمعة، قرار «Roe V. Wade»، الذي يمنح حق الإجهاض في الولايات المتحدة الأمريكية، منذ 1973.

القبض على قاضٍ مصري بتهمة قتل زوجته المذيعة الشهيرة

كشفت وسائل إعلام مصرية، أن قاضيًا قتل زوجته المذيعة الشهيرة شيماء جمال، وألقت الشرطة القبض عليه وأحالته إلى النيابة العامة.