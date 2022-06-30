«ويخلق ما لا تعلمون».. ماذا تعرف عن التنين الأزرق السام؟

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من حولنا كائنات لا تعد ولا تحصى، تكشف بما لا يدع مجالا للشك عظمة الخالق سبحانه وتعالى مصداقه لقوله جل في علاه {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}.

ومن هذه الكائنات الغريبة كائن حي يسمى “البزاقة البحرية” يبلغ قياسها حوالي 3 سم، ويطلق عليها العلماء “التنين الأزرق”.

ووفقا للعلماء، فإن هذا الكائن الغريب يحمل هذا الاسم بسبب لسعاته السامة بحيث لا يجب على البشر لمسها لخطورتها، ، بحسب “scienceetviejunior”.

هذه البزاقة تعيش بشكل عام في أعالي البحار، في مياه المحيط الأطلسي أو المحيط الهادئ أو الهندي، حيث تطفو على ظهرها، إلا أن الأمر ينتهي بها أحيانًا على الشاطئ، وبخاصة في أستراليا أو الولايات المتحدة.