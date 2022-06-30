أقسام الاشتراك في الأضحية.. الخثلان يوضح

تواصل ـ فريق التحرير:

أوضح الشيخ الدكتور سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنه يمكن الاشتراك في الأضحية وأن هذا الاشتراك ينقسم إلى قسمين.

وفي تغريدة للشيخ الخثلان على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ بين أن الاشتراك في الأضحية ينقسم إلى قسمين:

(١) اشتراك في الملك ،وهذا إنما يكون في الإبل والبقر إلى سبعة أشخاص،ولا يصح الاشتراك في الواحدة من الغنم.

(٢) اشتراك في الثواب بأن يشرك مالك الأضحية معه غيره في ثوابها فلا بأس به ،وليس له حد، فله أن يشرك معه في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات.